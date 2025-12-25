Різдво Христове — це свято, яке займає важливе місце в серцях віруючих. Це особливий день, коли ми збираємося разом з родиною та близькими, щоб відчути атмосферу тепла, любові та надії, а також згадати про народження Спасителя. Преса України з посиланням на МЕТА підготувала для вас чудові привітання, щоб ви могли привітати рідних і друзів з цим святом, побажати їм світла, радості та благополуччя.
Привітання з Різдвом у прозі
У це світле та величне свято хочу побажати кожному з нас знайти справжнє щастя та бути вдячними за все, що є в житті. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх труднощів і допомагає обирати правильний шлях. З Різдвом Христовим!
* * *
Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай цей день принесе в ваш дім атмосферу радості, тепла та благодаті. Бажаю, щоб життя радувало своїми різноманітними моментами. Нехай перед вами відкриваються нові горизонти, а мрії збуваються у найкращому варіанті. Щасливого, доброго і затишного Різдва!
* * *
З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб у цей день ваш дім був сповнений теплом і гармонією. Нехай рідні будуть здорові і щасливі, а життя дарує можливості для нових досягнень. Нехай ваші думки будуть ясні, а серце наповнене вірою та надією.
* * *
Вітаю зі світлим святом Різдва Христового! Нехай це свято принесе вам благополуччя і мир у родину, душевний спокій і розуміння. Нехай ваше життя буде спокійним, щасливим і наповненим гармонією.
* * *
З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб у цей святковий день ваш дім був сповнений затишком і теплом, а всі бажання, що ви загадали, обов’язково здійсняться. Нехай ангел-охоронець оберігає вас та дарує мир і спокій.
* * *
Нехай Різдво Христове принесе у ваше життя мир, радість і любов! Бажаю вам благополуччя, здоров’я та душевного спокою. Нехай цей день дарує відчуття дива та надії, а ваше серце наповниться теплом і любов’ю.
* * *
Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб цей день став початком нових чудових подій у вашому житті. Нехай він принесе любов і добро, а ангел-охоронець оберігає вас і вашу родину.
* * *
З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це свято принесло у ваше життя віру в чудеса, матеріальне і душевне благополуччя. Нехай у вашому серці буде спокій, а поруч — рідні люди, які дарують підтримку та радість.
* * *
З Різдвом Христовим! Нехай цей святковий день принесе в ваше життя теплоту і мир. Бажаю знайти в собі сили для прийняття правильних рішень і отримати багато радісних моментів у наступному році.
* * *
Вітаю з Різдвом! Нехай це свято стане часом спокою і відпочинку, коли можна забути про всі тривоги і просто відчути вдячність за те, що маєш. Бажаю гармонії в родині і відчуття тепла в серці.
* * *
Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це свято принесло вам мир у душі і серці, а ваш дім був сповнений затишку, радості та любові.
* * *
З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб цей день приніс у вашу родину світло, доброту і гармонію. Нехай ваші мрії збуваються, а життя буде сповнене чудових моментів.
* * *
Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай цей день дарує вам спокій і радість, а також дарує сили для нових звершень. Бажаю, щоб кожен день приносив натхнення і гармонію в вашому житті.
* * *
З Різдвом Христовим! Нехай у цей день ваше серце наповниться теплом і світлом, а душа знайде мир і спокій. Бажаю, щоб цей день став початком чудових подій і щасливих моментів у вашому житті.
* * *
Вітаю з Різдвом! Бажаю вам спокою, гармонії і радісних моментів. Нехай цей святковий день принесе вам мир і любов, а ваш дім буде сповнений теплом і затишком.
* * *
З Різдвом Христовим! Бажаю миру, радості та любові в кожному вашому дні. Нехай ваші серце і душа будуть сповнені світлом і добротою, а цей день принесе вам найкращі моменти в житті.
* * *
Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай цей день принесе в ваше життя нові надії, нові можливості і багато радісних моментів. Бажаю здоров’я і тепла у вашій родині!
* * *
З Різдвом Христовим! Нехай цей святковий день буде для вас наповнений миром, радістю і благополуччям. Бажаю, щоб ви завжди були оточені людьми, які люблять і підтримують вас.
* * *
З Різдвом Христовим! Бажаю вам відчути справжню магію цього свята і принести в своє життя лише хороше. Нехай у вашій душі завжди буде спокій, а в серці — любов.
* * *
Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це свято принесло вам багато радості, миру і тепла. Нехай воно відкриє перед вами нові горизонти для щастя і любові.
Короткі смс-привітання
- З Різдвом Христовим! Нехай цей день принесе в твій дім радість, мир та благодать!
- Бажаю тепла і радості в душі, спокою в серці і гармонії в житті. З Різдвом Христовим!
- Нехай в цей святковий день серце наповниться світлом і любов’ю. З Різдвом Христовим!
- Різдво — це час для чудес! Бажаю тобі справжнього дива та щастя в кожному дні!
- Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай у твоєму домі завжди панують мир, любов і благополуччя!
- Бажаю тобі відчути магію Різдва в кожному моменті цього святого дня!
- З Різдвом Христовим! Нехай цей день принесе тобі радість, тепло і спокій!
- Бажаю, щоб Різдво принесло у твій дім лише добрі новини і світло в серці!
- Нехай це Різдво буде сповнене радості, любові та щасливих моментів! Зі святом!
- Вітаю з Різдвом! Нехай цей день наповнить твою душу спокоєм і добротою!
- З Різдвом Христовим! Нехай в цей світлий день ти відчуєш всю красу і магію свята!
- Різдво — це час для чудес! Бажаю, щоб твої найпотаємніші мрії збулися!
- Нехай цей день принесе мир і злагоду в твій дім. З Різдвом Христовим!
- Бажаю, щоб Різдво стало початком нового етапу щастя і благополуччя для тебе!
- З Різдвом! Нехай цей день подарує тобі віру в чудеса і світле майбутнє!
- Різдво Христове — це час для тепла і сімейних обіймів. Бажаю, щоб твоє серце було сповнене щастям!
- Вітаю з Різдвом! Бажаю тобі здоров’я, удачі і безмежної любові в родині!
- Нехай це свято принесе тобі спокій і радість, а кожен день буде наповнений чудесами!
- З Різдвом Христовим! Бажаю благополуччя, удачі та гармонії у всіх сферах життя!
- Вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе в твоєму житті безмежну радість і тепло!
Привітання у віршах
Тихо на землю спустилось Різдво.
Хай принесе воно в дім твій добро,
Щастя і радість, багато любові,
Хай буде сила й відмінне здоров’я.
Нехай сім’я буде дружна й багата,
Достаток і сміх хай лунають у хаті.
Бог хай дарує щасливе життя.
З вірою в краще іди в майбуття!
* * *
Народження — це чудо із чудес,
Проте є те, що всіх об’єднує людей,
Нам зірка повідомила з небес,
Що народився Божий Син в цей день.
Весь світ у той святковий час
Радіє й славить диво-немовля,
Яке спасло колись всіх нас,
Ціною свого власного життя.
Я всіх вітаю із народженням Христа,
Цінуйте те, що він для нас зробив.
Бажаю всім здоров’я і добра,
Любімо так, як він нас полюбив.
* * *
Хай свято світлого Різдва
Прийде до вас із добрими вістями,
Щоб весело лунала коляда,
Щоб радісно було вам до нестями.
Щоб всі дари, що в світі є, прийшли
Сьогодні в день святий до вас в родину,
Щоб ви в достатку доброму жили,
Та радість примножали щохвилини!
* * *
Христос Народився! Вітаю зі святом,
Добра вам насіє хай січень багато…
Успішної долі, хороших людей,
Легкої роботи і творчих ідей!
Хай Бог береже від усякого лиха,
Життя буде сповнене щирої втіхи!
* * *
Із Різдвом Христовим щиро вас вітаю!
Божого благословення вам бажаю!
Хай буде достаток у вашім домі!
Хай радіють разом з вами всі знайомі!
Ще здоров’я побажаю вам і миру,
Щоб ви жили в злагоді щасливо,
Нехай душу переповнює любов,
Щоб Різдво в любові стріти знов!
* * *
З святом всіх Різдва Христова!
І здоровʼ я вам міцного,
Щоб були усі красиві,
І веселі, і щасливі.
Щоб добро було у хаті,
Щоб були усі багаті.
Хай у День Різдва Христова
Зірка в небі сяє знову.
Хай Господь благословляє
І в житті допомагає.
Хай дзвенить щасливый сміх,
Господи, благослови усіх!
* * *
З Різдвом вітаю Вас сердечно!
І побажаю від душі,
Щоб Бог стеріг від небезпеки,
І щоб були здорові всі.
Хай радість ллється, наче річка,
І в домі не стихає сміх
Нехай любов палає вічно
І гріє у зимові дні!
* * *
Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом цим мої вітання!
Хай Божа благодать летить, як сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.
Хай Ангел береже усю сім’ю,
Дарує радість, злагоду, здоров’я.
І силу вам нехай дає Ісус
Долати всі проблеми і незгоди!
