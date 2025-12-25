Різдво Христове — це свято, яке займає важливе місце в серцях віруючих. Це особливий день, коли ми збираємося разом з родиною та близькими, щоб відчути атмосферу тепла, любові та надії, а також згадати про народження Спасителя. Преса України з посиланням на МЕТА підготувала для вас чудові привітання, щоб ви могли привітати рідних і друзів з цим святом, побажати їм світла, радості та благополуччя.

Привітання з Різдвом у прозі

У це світле та величне свято хочу побажати кожному з нас знайти справжнє щастя та бути вдячними за все, що є в житті. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх труднощів і допомагає обирати правильний шлях. З Різдвом Христовим!

* * *

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай цей день принесе в ваш дім атмосферу радості, тепла та благодаті. Бажаю, щоб життя радувало своїми різноманітними моментами. Нехай перед вами відкриваються нові горизонти, а мрії збуваються у найкращому варіанті. Щасливого, доброго і затишного Різдва!

* * *

З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб у цей день ваш дім був сповнений теплом і гармонією. Нехай рідні будуть здорові і щасливі, а життя дарує можливості для нових досягнень. Нехай ваші думки будуть ясні, а серце наповнене вірою та надією.

* * *

Вітаю зі світлим святом Різдва Христового! Нехай це свято принесе вам благополуччя і мир у родину, душевний спокій і розуміння. Нехай ваше життя буде спокійним, щасливим і наповненим гармонією.

* * *

З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб у цей святковий день ваш дім був сповнений затишком і теплом, а всі бажання, що ви загадали, обов’язково здійсняться. Нехай ангел-охоронець оберігає вас та дарує мир і спокій.

* * *

Нехай Різдво Христове принесе у ваше життя мир, радість і любов! Бажаю вам благополуччя, здоров’я та душевного спокою. Нехай цей день дарує відчуття дива та надії, а ваше серце наповниться теплом і любов’ю.

* * *

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб цей день став початком нових чудових подій у вашому житті. Нехай він принесе любов і добро, а ангел-охоронець оберігає вас і вашу родину.

* * *

З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це свято принесло у ваше життя віру в чудеса, матеріальне і душевне благополуччя. Нехай у вашому серці буде спокій, а поруч — рідні люди, які дарують підтримку та радість.

* * *

З Різдвом Христовим! Нехай цей святковий день принесе в ваше життя теплоту і мир. Бажаю знайти в собі сили для прийняття правильних рішень і отримати багато радісних моментів у наступному році.

* * *

Вітаю з Різдвом! Нехай це свято стане часом спокою і відпочинку, коли можна забути про всі тривоги і просто відчути вдячність за те, що маєш. Бажаю гармонії в родині і відчуття тепла в серці.

* * *

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це свято принесло вам мир у душі і серці, а ваш дім був сповнений затишку, радості та любові.

* * *

З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб цей день приніс у вашу родину світло, доброту і гармонію. Нехай ваші мрії збуваються, а життя буде сповнене чудових моментів.

* * *

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай цей день дарує вам спокій і радість, а також дарує сили для нових звершень. Бажаю, щоб кожен день приносив натхнення і гармонію в вашому житті.

* * *

З Різдвом Христовим! Нехай у цей день ваше серце наповниться теплом і світлом, а душа знайде мир і спокій. Бажаю, щоб цей день став початком чудових подій і щасливих моментів у вашому житті.

* * *

Вітаю з Різдвом! Бажаю вам спокою, гармонії і радісних моментів. Нехай цей святковий день принесе вам мир і любов, а ваш дім буде сповнений теплом і затишком.

* * *

З Різдвом Христовим! Бажаю миру, радості та любові в кожному вашому дні. Нехай ваші серце і душа будуть сповнені світлом і добротою, а цей день принесе вам найкращі моменти в житті.

* * *

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай цей день принесе в ваше життя нові надії, нові можливості і багато радісних моментів. Бажаю здоров’я і тепла у вашій родині!

* * *

З Різдвом Христовим! Нехай цей святковий день буде для вас наповнений миром, радістю і благополуччям. Бажаю, щоб ви завжди були оточені людьми, які люблять і підтримують вас.

* * *

З Різдвом Христовим! Бажаю вам відчути справжню магію цього свята і принести в своє життя лише хороше. Нехай у вашій душі завжди буде спокій, а в серці — любов.

* * *

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб це свято принесло вам багато радості, миру і тепла. Нехай воно відкриє перед вами нові горизонти для щастя і любові.

Короткі смс-привітання

З Різдвом Христовим! Нехай цей день принесе в твій дім радість, мир та благодать!

Бажаю тепла і радості в душі, спокою в серці і гармонії в житті. З Різдвом Христовим!

Нехай в цей святковий день серце наповниться світлом і любов’ю. З Різдвом Христовим!

Різдво — це час для чудес! Бажаю тобі справжнього дива та щастя в кожному дні!

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай у твоєму домі завжди панують мир, любов і благополуччя!

Бажаю тобі відчути магію Різдва в кожному моменті цього святого дня!

З Різдвом Христовим! Нехай цей день принесе тобі радість, тепло і спокій!

Бажаю, щоб Різдво принесло у твій дім лише добрі новини і світло в серці!

Нехай це Різдво буде сповнене радості, любові та щасливих моментів! Зі святом!

Вітаю з Різдвом! Нехай цей день наповнить твою душу спокоєм і добротою!

З Різдвом Христовим! Нехай в цей світлий день ти відчуєш всю красу і магію свята!

Різдво — це час для чудес! Бажаю, щоб твої найпотаємніші мрії збулися!

Нехай цей день принесе мир і злагоду в твій дім. З Різдвом Христовим!

Бажаю, щоб Різдво стало початком нового етапу щастя і благополуччя для тебе!

З Різдвом! Нехай цей день подарує тобі віру в чудеса і світле майбутнє!

Різдво Христове — це час для тепла і сімейних обіймів. Бажаю, щоб твоє серце було сповнене щастям!

Вітаю з Різдвом! Бажаю тобі здоров’я, удачі і безмежної любові в родині!

Нехай це свято принесе тобі спокій і радість, а кожен день буде наповнений чудесами!

З Різдвом Христовим! Бажаю благополуччя, удачі та гармонії у всіх сферах життя!

Вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе в твоєму житті безмежну радість і тепло!

Привітання у віршах

Тихо на землю спустилось Різдво.

Хай принесе воно в дім твій добро,

Щастя і радість, багато любові,

Хай буде сила й відмінне здоров’я.



Нехай сім’я буде дружна й багата,

Достаток і сміх хай лунають у хаті.

Бог хай дарує щасливе життя.

З вірою в краще іди в майбуття!

* * *

Народження — це чудо із чудес,

Проте є те, що всіх об’єднує людей,

Нам зірка повідомила з небес,

Що народився Божий Син в цей день.



Весь світ у той святковий час

Радіє й славить диво-немовля,

Яке спасло колись всіх нас,

Ціною свого власного життя.



Я всіх вітаю із народженням Христа,

Цінуйте те, що він для нас зробив.

Бажаю всім здоров’я і добра,

Любімо так, як він нас полюбив.

* * *

Хай свято світлого Різдва

Прийде до вас із добрими вістями,

Щоб весело лунала коляда,

Щоб радісно було вам до нестями.



Щоб всі дари, що в світі є, прийшли

Сьогодні в день святий до вас в родину,

Щоб ви в достатку доброму жили,

Та радість примножали щохвилини!

* * *

Христос Народився! Вітаю зі святом,

Добра вам насіє хай січень багато…

Успішної долі, хороших людей,

Легкої роботи і творчих ідей!

Хай Бог береже від усякого лиха,

Життя буде сповнене щирої втіхи!

* * *

Із Різдвом Христовим щиро вас вітаю!

Божого благословення вам бажаю!

Хай буде достаток у вашім домі!

Хай радіють разом з вами всі знайомі!



Ще здоров’я побажаю вам і миру,

Щоб ви жили в злагоді щасливо,

Нехай душу переповнює любов,

Щоб Різдво в любові стріти знов!

* * *

З святом всіх Різдва Христова!

І здоровʼ я вам міцного,

Щоб були усі красиві,

І веселі, і щасливі.



Щоб добро було у хаті,

Щоб були усі багаті.

Хай у День Різдва Христова

Зірка в небі сяє знову.



Хай Господь благословляє

І в житті допомагає.

Хай дзвенить щасливый сміх,

Господи, благослови усіх!

* * *

З Різдвом вітаю Вас сердечно!

І побажаю від душі,

Щоб Бог стеріг від небезпеки,

І щоб були здорові всі.



Хай радість ллється, наче річка,

І в домі не стихає сміх

Нехай любов палає вічно

І гріє у зимові дні!

* * *

Різдво святе заходить на поріг.

Прийміть зі святом цим мої вітання!

Хай Божа благодать летить, як сніг,

Хай сміх лунає з вечора й до рання.



Хай Ангел береже усю сім’ю,

Дарує радість, злагоду, здоров’я.

І силу вам нехай дає Ісус

Долати всі проблеми і незгоди!

