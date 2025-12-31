Close Menu
Акція «Власний імпорт» в «Сільпо»: як придбати імпортні продукти за вигідними цінами з 31 грудня по 13 січня

Дяченко Олена

В перші тижні нового року супермаркети «Сільпо» запускають масштабну акцію «Власний імпорт», яка діятиме з 31 грудня 2025 року до 13 січня 2026 року. У рамках цієї пропозиції покупці можуть придбати імпортні товари зі знижками — як онлайн, так і безпосередньо в магазинах по всій Україні, пише Преса України.

Що відомо про акцію «Власний імпорт»

Пропозиція «Власний імпорт» — це спеціальна акція мережі «Сільпо», яка дозволяє придбати якісні продукти та інші товари з різних країн світу за вигіднішими цінами. У ній беруть участь товари, що імпортуються мережею без посередників: від вин, снеків і солодощів до оливкової олії, кави та чаїв. Такий підхід дозволяє магазинам пропонувати ексклюзивні продукти, яких зазвичай немає у стандартному асортименті, за привабливими умовами.

Що можна вигідно придбати

Під час акційного періоду «Власного імпорту» у «Сільпо» можна знайти великий вибір імпортних продуктів зі знижками. Серед пропозицій:

  • Імпортні вина та ігристі напої — від класичних білих і рожевих вин до преміальних ігристих, зі знижками до 50% на окремі позиції;
  • Снеки та чипси з Європи;
  • Шоколад та солодощі з різних країн;
  • Попкорн, вафлі та печиво — частина з них доступні зі знижками понад 30%;
  • Оливкова олія, кава та чай — від популярних міжнародних брендів у вигідних пропозиціях;
  • Набори делікатесів для святкового столу — у тому числі спеціальні напої та закуски, що ідеально підходять до новорічних свят.
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot

Повний каталог акційних товарів шукайте за посиланням.

Де діє акція

Акція діє у всіх супермаркетах мережі «Сільпо» в Україні, а також у онлайн‑магазині. Ви можете переглядати акційні пропозиції безпосередньо на сайті або у мобільному додатку, вибираючи конкретну адресу магазину, щоб побачити доступні знижки у вашому місті.

Корисні поради для покупців

  • Знижки поширюються лише на товари з маркуванням «Власний імпорт», тому звертайте увагу на відповідні позначки на полицях або в каталозі.
  • Частина пропозицій може бути обмежена по кількості, тому вигідні товари краще брати одразу після появи.
  • Окрім власного імпорту, в магазинах одночасно діють й інші акційні пропозиції, наприклад «Цінотижки» або сезонні знижки.

Акція «Власний імпорт» від «Сільпо» — це гарна можливість спробувати нові продукти зі світових ринків, зекономивши на покупках перед і після новорічних свят.

Підписуйтеся на оновлення акцій у застосунку або на сайті, щоб не пропустити найвигідніші пропозиції.

Раніше ми розповідали, що в магазинах «Аврора» триває акція «Суперціна», яка пропонує знижки до 60% на популярні товари до 4 січня.

