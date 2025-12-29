З 29 грудня по 4 січня у мережі магазинів Аврора діє акція «Суперціна», що пропонує значні знижки на широкий асортимент товарів. Знижки можуть сягати до 60%, що робить цю акцію вигідною для тих, хто планує поповнити свій побутовий арсенал або придбати подарунки на свята. В акції беруть участь різноманітні товари для дому, побуту, кухні, канцелярії та багато іншого, пише Преса України.

Screenshot

Популярні акційні товари та знижки

Акційні товари охоплюють різноманітні категорії, серед яких можна знайти:

Набір целюлозних серветок – старa ціна: 27 грн, нова ціна: 22 грн (‑19%) Поглинач вологи та запаху (2в1, 400 мл) – стара ціна: 129 грн, нова ціна: 99 грн (‑24%) Інструмент для педикюру (Lovit 4 в 1) – стара ціна: 44 грн, нова ціна: 29 грн (‑35%) Жіночі шкарпетки (різні моделі) – стара ціна: 30–40 грн, нова ціна: 17–25 грн (до ‑40%) Господарські товари (щітки, миючі засоби) – стара ціна: 30–499 грн, нова ціна: 15–299 грн Дрібна електроніка (кабелі, мережеві фільтри) – стара ціна: 99–499 грн, нова ціна: 49–299 грн

В акційному асортименті є також товари для дому, декору, дитячі іграшки та багато іншого, що дозволяє знайти вигідні пропозиції на широкий спектр продукції. Повний список акційних товарів шукайте на офіційному сайті та у магазинах вашого міста.

Як купувати за «суперціною»

Щоб скористатися акцією «Суперціна», покупці можуть:

Переглянути каталог акційних товарів у магазині або на сайті Аврора. Вибрати товар, який позначений міткою «Суперціна» — це означає, що на нього діє знижка. Звернути увагу на знижки на цінниках і перевірити стару і нову ціну товару. Перевірити наявність товару перед покупкою — акційні товари часто швидко розбирають.

Що потрібно знати покупцям

Різноманіття акційних товарів — у акції можна знайти як побутову хімію та господарські товари, так і текстиль, електроніку, товари для кухні та декору.

— у акції можна знайти як побутову хімію та господарські товари, так і текстиль, електроніку, товари для кухні та декору. Швидкість покупок — акційні товари часто розбираються дуже швидко, тому краще не затягувати з покупками.

— акційні товари часто розбираються дуже швидко, тому краще не затягувати з покупками. Перевіряйте наявність акційних товарів на сайті Аврора або у найближчому магазині.

Чому варто скористатися акцією

Акція «Суперціна» — це чудова можливість значно зекономити на покупках під час свят. Знижки до 60% дозволяють придбати необхідні товари для дому або подарунки для близьких за вигідними цінами. Варто пам’ятати, що в акції бере участь обмежений асортимент товарів, тому поспішайте, поки знижки ще діють!

Варто нагадати, що з 14 листопада 2025 по 1 березня 2026 на АЗС UPG можна виграти призи за заправку з бонусною карткою.