З 29 грудня по 4 січня у мережі магазинів Аврора діє акція «Суперціна», що пропонує значні знижки на широкий асортимент товарів. Знижки можуть сягати до 60%, що робить цю акцію вигідною для тих, хто планує поповнити свій побутовий арсенал або придбати подарунки на свята. В акції беруть участь різноманітні товари для дому, побуту, кухні, канцелярії та багато іншого, пише Преса України.
Популярні акційні товари та знижки
Акційні товари охоплюють різноманітні категорії, серед яких можна знайти:
- Набір целюлозних серветок – старa ціна: 27 грн, нова ціна: 22 грн (‑19%)
- Поглинач вологи та запаху (2в1, 400 мл) – стара ціна: 129 грн, нова ціна: 99 грн (‑24%)
- Інструмент для педикюру (Lovit 4 в 1) – стара ціна: 44 грн, нова ціна: 29 грн (‑35%)
- Жіночі шкарпетки (різні моделі) – стара ціна: 30–40 грн, нова ціна: 17–25 грн (до ‑40%)
- Господарські товари (щітки, миючі засоби) – стара ціна: 30–499 грн, нова ціна: 15–299 грн
- Дрібна електроніка (кабелі, мережеві фільтри) – стара ціна: 99–499 грн, нова ціна: 49–299 грн
В акційному асортименті є також товари для дому, декору, дитячі іграшки та багато іншого, що дозволяє знайти вигідні пропозиції на широкий спектр продукції. Повний список акційних товарів шукайте на офіційному сайті та у магазинах вашого міста.
Як купувати за «суперціною»
Щоб скористатися акцією «Суперціна», покупці можуть:
- Переглянути каталог акційних товарів у магазині або на сайті Аврора.
- Вибрати товар, який позначений міткою «Суперціна» — це означає, що на нього діє знижка.
- Звернути увагу на знижки на цінниках і перевірити стару і нову ціну товару.
- Перевірити наявність товару перед покупкою — акційні товари часто швидко розбирають.
Що потрібно знати покупцям
- Різноманіття акційних товарів — у акції можна знайти як побутову хімію та господарські товари, так і текстиль, електроніку, товари для кухні та декору.
- Швидкість покупок — акційні товари часто розбираються дуже швидко, тому краще не затягувати з покупками.
- Перевіряйте наявність акційних товарів на сайті Аврора або у найближчому магазині.
Чому варто скористатися акцією
Акція «Суперціна» — це чудова можливість значно зекономити на покупках під час свят. Знижки до 60% дозволяють придбати необхідні товари для дому або подарунки для близьких за вигідними цінами. Варто пам’ятати, що в акції бере участь обмежений асортимент товарів, тому поспішайте, поки знижки ще діють!
