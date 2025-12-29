Close Menu
Вівторок, 30 Грудня

З 29 грудня по 4 січня у мережі магазинів Аврора діє акція «Суперціна».
Цікаве
З 29 грудня по 4 січня у мережі магазинів Аврора діє акція «Суперціна», що пропонує значні знижки на широкий асортимент товарів. Знижки можуть сягати до 60%, що робить цю акцію вигідною для тих, хто планує поповнити свій побутовий арсенал або придбати подарунки на свята. В акції беруть участь різноманітні товари для дому, побуту, кухні, канцелярії та багато іншого, пише Преса України.

Популярні акційні товари та знижки

Акційні товари охоплюють різноманітні категорії, серед яких можна знайти:

  1. Набір целюлозних серветок – старa ціна: 27 грн, нова ціна: 22 грн (‑19%)
  2. Поглинач вологи та запаху (2в1, 400 мл) – стара ціна: 129 грн, нова ціна: 99 грн (‑24%)
  3. Інструмент для педикюру (Lovit 4 в 1) – стара ціна: 44 грн, нова ціна: 29 грн (‑35%)
  4. Жіночі шкарпетки (різні моделі) – стара ціна: 30–40 грн, нова ціна: 17–25 грн (до ‑40%)
  5. Господарські товари (щітки, миючі засоби) – стара ціна: 30–499 грн, нова ціна: 15–299 грн
  6. Дрібна електроніка (кабелі, мережеві фільтри) – стара ціна: 99–499 грн, нова ціна: 49–299 грн

В акційному асортименті є також товари для дому, декору, дитячі іграшки та багато іншого, що дозволяє знайти вигідні пропозиції на широкий спектр продукції. Повний список акційних товарів шукайте на офіційному сайті та у магазинах вашого міста.

Як купувати за «суперціною»

Щоб скористатися акцією «Суперціна», покупці можуть:

  1. Переглянути каталог акційних товарів у магазині або на сайті Аврора.
  2. Вибрати товар, який позначений міткою «Суперціна» — це означає, що на нього діє знижка.
  3. Звернути увагу на знижки на цінниках і перевірити стару і нову ціну товару.
  4. Перевірити наявність товару перед покупкою — акційні товари часто швидко розбирають.

Що потрібно знати покупцям

  • Різноманіття акційних товарів — у акції можна знайти як побутову хімію та господарські товари, так і текстиль, електроніку, товари для кухні та декору.
  • Швидкість покупок — акційні товари часто розбираються дуже швидко, тому краще не затягувати з покупками.
  • Перевіряйте наявність акційних товарів на сайті Аврора або у найближчому магазині.

Чому варто скористатися акцією

Акція «Суперціна» — це чудова можливість значно зекономити на покупках під час свят. Знижки до 60% дозволяють придбати необхідні товари для дому або подарунки для близьких за вигідними цінами. Варто пам’ятати, що в акції бере участь обмежений асортимент товарів, тому поспішайте, поки знижки ще діють!

