Мережа АЗС UPG запустила нову акцію, яка зробить кожну зупинку на вашому маршруті ще більш приємною. З 14 листопада 2025 року стартувала кампанія, яка дозволяє клієнтам, що заправляються від 15 літрів пального з бонусною карткою UPG, автоматично брати участь у розіграші подарунків, пише Преса України.

Як це працює?

Учасники акції, які виконують умови — заправка від 15 літрів пального з бонусною карткою, — автоматично стають учасниками випадкового розіграшу подарунків. Після оплати заправки система визначає виграш, і вся інформація про подарунок одразу відображається в фіскальному чеку. Таким чином, ви дізнаєтеся про свій виграш прямо на касі!

Що можна виграти?

Акція передбачає понад 50 000 призів, серед яких:

100 портативних зарядних станцій

30 000 літрів пального (номіналом 5, 10 або 20 літрів пального)*

(номіналом 5, 10 або 20 літрів пального)* Мільйони бонусів на бонусну карту UPGgood

на бонусну карту UPGgood Фірмове американо (купаж зерен арабіка/робуста)

(купаж зерен арабіка/робуста) Кешбек 30% на всі бургери

Кешбек 50% на омивач UPG

*Літри пального нараховуються бонусами, еквівалентними вартості пального.

Як отримати подарунки?

Усі подарунки, крім портативної зарядної станції, автоматично нараховуються на вашу бонусну картку UPG.

Якщо ваш виграш — портативна зарядна станція, вам слід дочекатися дзвінка від оператора гарячої лінії або звернутися за номером 0 800 500 064 для узгодження способу отримання призу.

Тривалість акції

Акція діє з 14 листопада 2025 року до 1 березня 2026 року. Тож у вас є багато часу, щоб взяти участь у розіграші та отримати свої призи!

Чому варто взяти участь?

Це чудова можливість перетворити звичайну заправку на справжнє свято! З кожною зупинкою ви можете отримати не лише пальне, але й приємні подарунки, які зроблять ваші поїздки ще комфортнішими. Окрім того, акція демонструє турботу компанії UPG про своїх клієнтів, пропонуючи реальні виграші та бонуси за кожну заправку.

Не пропустіть шанс! Заправляйтеся з бонусною карткою UPG та вигравайте корисні та смачні призи, які зроблять вашу поїздку ще приємнішою!

