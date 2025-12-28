Netflix – це платформа, яка пропонує безліч контенту на будь-який смак. Кожного дня тут з’являються нові фільми, серіали, документальні фільми та шоу, від популярних хітів до нових цікавих проєктів. Крім того, на платформі є ігри, які можна завантажити на телефон і відпочити від перегляду контенту.

Щоб мати доступ до всього цього контенту, потрібно оформити підписку. У цьому матеріалі Преса України з посиланням на Факти розповідає, скільки коштує підписка на Netflix у 2025 році та які тарифи пропонує платформа.

Скільки коштує підписка на Netflix: огляд тарифів на місяць

Вартість підписки на Netflix варіюється в залежності від вибраного тарифу. Це залежить від того, скільки людей планують користуватися сервісом, чи бажаєте ви дивитися контент на кількох пристроях одночасно, а також від якості зображення.

Ось скільки коштують різні тарифи на Netflix в Україні:

Базовий тариф. Цей план дозволяє дивитися фільми та серіали в HD-якості лише на одному пристрої. Контент можна завантажити тільки на один гаджет. Вартість цього тарифу – 4,99 євро на місяць. Стандартний тариф. Дає можливість дивитися відео в Full HD-якості одночасно на двох пристроях і завантажувати контент на два гаджети. Ціна цього тарифу – 7,49 євро на місяць. Преміум тариф. Відкриває доступ до контенту в Ultra HD (4K) якості, дозволяє переглядати відео на чотирьох пристроях одночасно та завантажувати контент на шість пристроїв. Крім того, цей тариф включає об’ємне аудіо, що дозволяє отримати ефекти, схожі на кінотеатр, навіть без спеціальної техніки. Вартість преміум-тарифу – 9,99 євро на місяць.

Також до стандартного та преміум тарифів можна додати додаткову опцію – гостьові підписки, вартістю 2,99 євро на місяць за кожну. Це дозволяє користувачам розширити доступ до сервісу, не переходячи на дорожчі тарифи, і налаштувати обліковий запис відповідно до своїх потреб.

Обліковий запис Netflix прив’язується до вказаної електронної пошти, на яку надходять усі повідомлення, пов’язані з оплатою підписки, а також інші офіційні листи від сервісу. Якщо ви згодні отримувати оновлення, то на цю адресу також будуть надходити новини про нові фільми, серіали та рекомендації.

