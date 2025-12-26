Новорічна атмосфера вже відчутна, і мережа магазинів Аврора вирішила подарувати українцям ще більше святкового настрою з акцією «Знижки під ялинку», яка триватиме з 22 по 28 грудня. У цей період магазини пропонують вигідні знижки на різноманітний новорічний декор, яскраві гірлянди, стильний святковий посуд, а також чудові подарунки, які ідеально підійдуть для близьких і рідних. Це чудова можливість підготувати свій дім до свят і водночас заощадити, пише Преса України.

У рамках цієї акції покупці знайдуть все необхідне для створення новорічного настрою вдома. Магазини Аврорапропонують різноманітні товари: від прикрас для ялинки, декоративних фігурок та підсвічувань до святкового посуду та подарункових коробок. Це ідеальний момент, щоб прикрасити свій дім або придбати оригінальні дрібнички для колег, друзів чи рідних.

Screenshot

Ось кілька товарів, які беруть участь в акції, з актуальними цінами та знижками:

Світлодіодна гірлянда 5 м : звичайна ціна — 139 грн, ціна зі знижкою — 99 грн (знижка 30%)

: звичайна ціна — 139 грн, ціна зі знижкою — 99 грн (знижка 30%) Набір ялинкових куль (12 шт.) : звичайна ціна — 99 грн, ціна зі знижкою — 74 грн (знижка 25%)

: звичайна ціна — 99 грн, ціна зі знижкою — 74 грн (знижка 25%) Декоративна зірка на ялинку : звичайна ціна — 49 грн, ціна зі знижкою — 39 грн (знижка 20%)

: звичайна ціна — 49 грн, ціна зі знижкою — 39 грн (знижка 20%) Новорічна фігурка (сніговик/олень) : звичайна ціна — 89 грн, ціна зі знижкою — 59 грн (знижка 35%)

: звичайна ціна — 89 грн, ціна зі знижкою — 59 грн (знижка 35%) Святкові серветки (20 шт.) : звичайна ціна — 42 грн, ціна зі знижкою — 29 грн (знижка 30%)

: звичайна ціна — 42 грн, ціна зі знижкою — 29 грн (знижка 30%) Набір святкових тарілок (6 шт.) : звичайна ціна — 119 грн, ціна зі знижкою — 89 грн (знижка 25%)

: звичайна ціна — 119 грн, ціна зі знижкою — 89 грн (знижка 25%) Подарункова коробка середнього розміру: звичайна ціна — 79 грн, ціна зі знижкою — 49 грн (знижка 40%)

Уся ця продукція доступна за спеціальними цінами в магазинах Аврора в рамках акції «Знижки під ялинку». Акція діє в офлайн-магазинах мережі, а також на сайті. Завдяки великому вибору товарів за зниженими цінами, ви зможете знайти ідеальні подарунки або завершити оформлення новорічного столу й інтер’єру.

Не зволікайте! Акція триває до 28 грудня. Це ваш шанс підготуватися до свят і придбати все необхідне для створення теплій та святкової атмосфери вдома за вигідними цінами.

Встигніть придбати найкращі новорічні декорації, подарунки та святковий посуд до Нового року в мережі магазинів Аврора!

Раніше ми розповідали, як взяти участь у акції «Щедрик» від АТБ і виграти кавомашину або ювелірні прикраси.