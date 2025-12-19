З 12 грудня 2025 року до 16 січня 2026 року в мережі магазинів АТБ проходить новорічна акція «Щедрик». Участь у акції дає можливість отримати святкові кульки з подарунковим наповненням та виграти чудові призи. У рамках акції, покупці можуть придбати кульки за акційною ціною 149 грн і отримати безліч цікавих подарунків, серед яких ювелірні прикраси, кавомашини, сертифікати на знижки та багато іншого, пише Преса України.

Як придбати святкову кульку «Щедрик» за акційною ціною

Придбати товари на суму від 150 грн одним чеком у магазинах АТБ. Купити продукцію від партнерів акції, що позначена спеціальним цінником. Оформити покупку з оплатою карткою АТБ від банків-партнерів.

Що знаходиться всередині кульки «Щедрик»

Ялинкова прикраса, щоб створити святкову атмосферу.

Крафтовий шоколад для приємного смаку.

Подарункова картка з QR-кодом, яку можна сканувати для отримання призів.

Цифровий сертифікат або ювелірна прикраса від «Укрзолото».

Як отримати подарунки в акції «Щедрик»

Завантажте або відкрийте застосунок АТБ (доступний для IOS та Android). За допомогою смартфона зіскануйте QR-код, що знаходиться на подарунковій картці. Отримайте подарунок у додатку АТБ: одну з 15 кавомашин Philips або подарунковий сертифікат від партнерів акції.

Які сертифікати від «Укрзолото» можна знайти всередині кульки та як вони діють?

Серед кульок можна знайти сертифікати на знижку на ювелірні вироби від «Укрзолото»:

300 грн за умови покупки на суму від 1 000 грн.

за умови покупки на суму від 1 000 грн. 500 грн за умови покупки на суму від 1 500 грн.

за умови покупки на суму від 1 500 грн. 1 000 грн за умови покупки на суму від 2 500 грн.

за умови покупки на суму від 2 500 грн. 20 000 грн — подарунковий сертифікат без мінімальної суми покупки.

Призовий фонд акції «Щедрик»

Окрім ювелірних сертифікатів, у акції розігруються також інші призи від партнерів акції:

SWEET.TV — тариф L на 1 місяць або 12 місяців зі знижкою 99%.

— тариф L на 1 місяць або 12 місяців зі знижкою 99%. SWEET.TV — 1 або 2 кінопрем’єри зі знижкою 99%.

— 1 або 2 кінопрем’єри зі знижкою 99%. Фокстрот — сертифікати на 200 грн при покупці від 750 грн або 1 000 грн.

— сертифікати на 200 грн при покупці від 750 грн або 1 000 грн. Readeat — 350 бонусів на рахунок.

— 350 бонусів на рахунок. CrazyBox — 200 грн на замовлення від 500 грн.

— 200 грн на замовлення від 500 грн. CrazyBox — 250 г маракуї при замовленні від 500 грн.

Головний приз акції — 15 кавомашин Philips!

Термін дії акції

Акція «Щедрик» діє з 12 грудня 2025 року до 16 січня 2026 року у всіх магазинах мережі АТБ по всій Україні (окрім тимчасово окупованих територій).

Не пропустіть шанс отримати чудові подарунки та виграти великий приз! Відвідайте АТБ, придбайте святкову кульку «Щедрик» і подаруйте собі та своїм близьким неповторні новорічні сюрпризи.

Варто нагадати, що на Rozetka триває великий різдвяно-новорічний розпродаж до 2 січня.