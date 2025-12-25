У Львові на 25 грудня 2025 року встановлено графік погодинних відключень електроенергії. Це рішення прийнято для стабілізації енергопостачання міста. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Львівобленерго».

Графік відключень світла на Львівщині по чергах

1.1 черга : електроенергії не буде з 06:30 по 10:00

1.2 черга : електроенергії не буде з 13:30 по 17:00

2.1 черга : електроенергії не буде з 08:00 по 10:00

2.2 черга : електроенергії не буде з 03:00 по 06:30

3.1 черга : електроенергії не буде з 10:00 по 13:30

3.2 черга : електроенергії не буде з 17:00 по 20:30

4.1 черга : електроенергії не буде з 10:00 по 13:30

4.2 черга : електроенергії не буде з 13:30 по 17:00

5.1 черга : електроенергії не буде з 20:30 по 24:00

5.2 черга : електроенергія буде доступна

6.1 черга : електроенергії не буде з 00:00 по 03:00

6.2 черга: електроенергії не буде з 17:00 по 20:00

Як підготуватися до відключень?

Щоб зменшити незручності від відключень, жителям Львова рекомендується заздалегідь зарядити мобільні пристрої та підготувати альтернативні джерела освітлення, такі як ліхтарики або свічки. Також варто подбати про запаси води та продуктів харчування, оскільки у випадку відключення можуть виникнути тимчасові труднощі з доступом до деяких послуг.

Графік відключень електроенергії вказує на різні часові інтервали по чергах, тому важливо перевіряти, в яку саме чергу потрапляє ваша адреса, аби правильно планувати день.

Для більш детальної інформації щодо графіка відключень за адресами, можна звертатися до офіційного сайту «Львівобленерго».

Раніше ми розповідали, що у Львові відкриють школу, надруковану на 3D-принтері.