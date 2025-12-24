Lida Lee стала центром уваги після того, як публічно підтвердила стосунки з актором, ведучим і військовим Даніелем Салемом. Їхня спільна поява в емоційному кліпі викликала багато обговорень, а сама пара захопила своїм щирим зізнанням у коханні.

Преса України з посиланням на BLIK розповідає більше про кар’єру Lida Lee, її пісні та особисте життя.

Хто така Lida Lee

Lida Lee, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, народилася 29 вересня 1994 року в Києві. Спочатку Лідія почала свою музичну кар’єру, виконуючи кавери на популярні пісні. Одна з її перших значущих робіт — переспів треку “Спи собі сама” гурту “Скрябін”, який приніс їй популярність.

Подальша кар’єра Ліди була тісно пов’язана з участю в відомих шоу “Х-Фактор” та “Голос країни”. В останньому вона потрапила до команди Монатіка. Певний час Ліда була бек-вокалісткою співака, але згодом вирішила йти своїм шляхом і розвивати сольну кар’єру. У 2021 році вона отримала премію YUNA в номінації “Відкриття року”.

Музична кар’єра та хіти

Lida активно розвиває свій сольний проект. Її останні пісні, серед яких є кілька хітів, здобули популярність і прихильність публіки.

Артистка відома своїм яскравим образом і стилем “дівчинки з каре”. Вона активно ділиться новинами про свою творчість та життя в соціальних мережах, таких як Facebook і Instagram.

Псевдонім Lida Lee виник випадково: він став результатом гри слів, яку співачка почула від подруги в академії.

Окрім музики, Ліда знайшла себе й у телевізійній сфері. Вона стала ведучою популярної програми “Кохання на виживання” та вела ранкове шоу “Світанок”.

Стосунки з Данілем Салемом

Нещодавно Lida презентувала новий трек “Схожі”, в якому відкрито розповіла про свої почуття до Даніеля Салема. У кліпі зображене їхнє реальне життя — спільні домашні вечори, прогулянки з собаками, сміх на кухні та інші прості, але теплі моменти разом.

“Вперше я зізнаюся, що закохана, мовою пісні”, — поділилася артистка в одному з інтерв’ю.

Lida Lee з Даніелем Салемом (скриншот)

Lida рідко розповідає про своє особисте життя, тому така відвертість одразу привернула увагу її фанатів і медіа.

Кілька років тому вона мала тривалі стосунки з музикантом, але ніколи не розкривала його особистість. Чутки про стосунки з Даніелем Салемом ходили вже досить довго — пару неодноразово бачили разом на публічних заходах, що й спричинило численні припущення. Але тільки 23 грудня вони офіційно підтвердили свої стосунки у спільному пості, зазначивши, що “більше не друзі”.

Це зізнання стало знаковим для Lida Lee, і її шанувальники з нетерпінням чекають нових творчих робіт і розвитку її особистого життя.

Раніше ми розповідали, що Тіна Кароль представила нову версію пісні “Шиншила” українською.