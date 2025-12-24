Поява першої зорі на Святвечір традиційно вважається початком святкування Різдва. У 2025 році перша зірка, яку можна буде побачити неозброєним оком над Україною, буде яскравою зорею Капелла.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на науково-освітній проєкт Universe Space Tech.

Капелла — одна з найбільших і яскравіших зірок у нашій частині неба, і в ніч на Різдво вона буде видна в Північній півкулі. Її можна побачити над північно-східним горизонтом між 16:00 та 18:00 за київським часом. Завдяки своєму золотавому відтінку та майже відсутньому мерехтінню, ця зірка є помітною навіть у містах.

Час сходу Капелли в Україні

24 грудня 2025 року перша зірка на небі стане видимою для мешканців різних регіонів України в різний час. Так, мешканці Луганської області побачать Капеллу найраніше — о 16:08. У Києві перша зірка з’явиться о 16:36, а в західних областях її сход буде пізнішим — на Закарпатті, наприклад, першу зорю можна буде побачити о 17:16.

Час сходу Капелли в інших містах України:

Харків — 16:15

Дніпро — 16:25

Одеса — 16:49

Львів — 17:04

Івано-Франківськ — 17:05

Тернопіль — 16:59

Чернівці — 17:02

Зазначимо, що в більшості регіонів зірка стає видимою одразу після заходу Сонця.

Як знайти Капеллу на небі

Щоб побачити Капеллу, астрономи радять орієнтуватися на північний схід після заходу Сонця. Зоря буде яскраво жовта і високо на горизонті. Один з методів орієнтування — провести умовну лінію через дві крайні зорі “верхівки” сузір’я Великого Воза і продовжити її на схід.

Символіка першої зорі на Святвечір

У християнській традиції перша зірка є символом знамення, яке, за Євангелієм, вказало волхвам шлях до місця народження Ісуса Христа. Хоча походження Вифлеємської зорі досі залишається предметом наукових дискусій, вона зберігає своє значення як важливий символ Різдва. В Україні це відображено у святкових традиціях — зокрема в різдвяних зірках, які використовуються під час колядування та для прикрашання осель.

Ця яскрава зірка на Святвечір стає не лише чудовим природним явищем, а й важливим знаком для всіх, хто святкує Різдво, нагадуючи про духовну силу та традиції, що передаються з покоління в покоління.

