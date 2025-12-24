Close Menu
Перша зірка на Святвечір 2025: коли зійде Капелла 24 грудня та що вона означає

Поява першої зорі на Святвечір традиційно вважається початком святкування Різдва.
Дяченко Олена  Цікаве Коментарів немає2 хвилин читання
Поява першої зорі на Святвечір традиційно вважається початком святкування Різдва. У 2025 році перша зірка, яку можна буде побачити неозброєним оком над Україною, буде яскравою зорею Капелла.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на науково-освітній проєкт Universe Space Tech.

Капелла — одна з найбільших і яскравіших зірок у нашій частині неба, і в ніч на Різдво вона буде видна в Північній півкулі. Її можна побачити над північно-східним горизонтом між 16:00 та 18:00 за київським часом. Завдяки своєму золотавому відтінку та майже відсутньому мерехтінню, ця зірка є помітною навіть у містах.

Час сходу Капелли в Україні

24 грудня 2025 року перша зірка на небі стане видимою для мешканців різних регіонів України в різний час. Так, мешканці Луганської області побачать Капеллу найраніше — о 16:08. У Києві перша зірка з’явиться о 16:36, а в західних областях її сход буде пізнішим — на Закарпатті, наприклад, першу зорю можна буде побачити о 17:16.

Час сходу Капелли в інших містах України:

  • Харків — 16:15
  • Дніпро — 16:25
  • Одеса — 16:49
  • Львів — 17:04
  • Івано-Франківськ — 17:05
  • Тернопіль — 16:59
  • Чернівці — 17:02

Зазначимо, що в більшості регіонів зірка стає видимою одразу після заходу Сонця.

Як знайти Капеллу на небі

Щоб побачити Капеллу, астрономи радять орієнтуватися на північний схід після заходу Сонця. Зоря буде яскраво жовта і високо на горизонті. Один з методів орієнтування — провести умовну лінію через дві крайні зорі “верхівки” сузір’я Великого Воза і продовжити її на схід.

Символіка першої зорі на Святвечір

У християнській традиції перша зірка є символом знамення, яке, за Євангелієм, вказало волхвам шлях до місця народження Ісуса Христа. Хоча походження Вифлеємської зорі досі залишається предметом наукових дискусій, вона зберігає своє значення як важливий символ Різдва. В Україні це відображено у святкових традиціях — зокрема в різдвяних зірках, які використовуються під час колядування та для прикрашання осель.

Ця яскрава зірка на Святвечір стає не лише чудовим природним явищем, а й важливим знаком для всіх, хто святкує Різдво, нагадуючи про духовну силу та традиції, що передаються з покоління в покоління.

