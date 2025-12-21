В Україні на Різдво прийнято співати колядки — обрядові пісні, у яких традиційно бажають господарям здоров’я, багатства та гарного врожаю. У різдвяний ранок колядники ходять по домівках друзів та родичів, виконують пісні та отримують натомість частування. Ця традиція доступна для всіх — як для дітей, так і для дорослих, і кожен може долучитися до цього чудового обряду.

Преса України з посиланням на УНІАН ділиться з вами добіркою найкращих колядок — українських різдвяних пісень та віршів, які легко запам’ятати і які прекрасно підійдуть для святкового настрою.

Легкі для запам’ятовування колядки на Різдво

У 2025 році Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тому Різдво тепер святкується 25 грудня. Колядки можна співати як в сам день свята, так і ввечері напередодні.

Різдво за старим (юліанським) стилем припадає на 7 січня, і для тих, хто продовжує святкувати за цим календарем, саме в цю дату варто співати традиційні колядки. Їхні тексти залишаються незмінними.

Одна з найвідоміших старовинних колядок в Україні — це “Добрий вечір тобі, пане господарю”. Водночас популярні й сучасні колядки, які часто мають коротший текст і відображають події нашого часу, що робить їх ще більш актуальними та близькими до сучасної реальності.

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами.

Радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості.

А що перший празник – Рождество Христове,

А другий вже празник – святого Василя,

А третій вже празник – святе Водохреще.

А що перший празник зішле тобі втіху,

А що другий празник зішле тобі щастя,

А що третій празник зішле всім нам долю,

Зішле всім нам долю, Україні волю.

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха –

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє!

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

В гарну днину, в добрий час

Вітаємо з Різдвом вас!

І з вечерею святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п’ятака!

***

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Дитячі колядки та вірші

Я – колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас у хату,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали!

Рік Новий – наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

***

Коляду для вас співаю,

Дай вам Боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих і малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає!

***

Ой, заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю –

На гостинчика чекаю!

***

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні!

***

Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

Ми прийшли до вас у хату

Від душі колядувати,

Від душі колядувати –

Вам добробуту бажати!

Щоб у вас у цьому році

Успіх був на кожнім кроці,

Щоби множилися тутки

І здоров`я, і здобутки.

Щоб усе, що посадили,

Вам багато уродило,

Щоби їлося й пилося

І щасливо щоб жилося!

***

Ой ішла колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

“Божий син родився!”

– Усіх сповіщала.

Також прийнято говорити наприкінці кожної колядки слова «Христос народився!», а у відповідь говорять «Славімо Його».

Раніше ми розповідали, що подарувати дитині на зимові свята.