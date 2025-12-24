Українці мають можливість подати заявку на отримання виплати “Зимова 1 000” до 24 грудня включно. Реєстрацію можна здійснити швидко через застосунок “Дія”.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на інформацію “Дії” у Telegram.

Скільки українців вже скористалися програмою

Програма “Зимова 1 000” стала популярною серед українців — її активували понад 17 мільйонів осіб. Більшість із них уже отримали виплати на картку Національного кешбеку.

Хто може подати заявку

Заявку на отримання виплати можуть подати всі громадяни України, які перебувають на території країни. Крім того, батьки можуть подати заявку за своїх неповнолітніх дітей — застосунок “Дія” автоматично підтягне свідоцтво про народження.

На що можна витратити кошти

Отриману суму можна витратити на:

Донати Силам оборони України;

Оплату комунальних послуг;

Придбання продуктів харчування;

Купівлю ліків;

Придбання книг;

Поштові послуги.

Як подати заявку

Заяву можна подати швидко та без черг через застосунок “Дія”. Проте українців закликають не відкладати подачу заявки на останній день, оскільки термін участі в програмі завершується вже 24 грудня.

Проект реалізується Міністерством соціальної політики України за підтримки АТ “Укрпошта”, технічного адміністратора інформаційної системи, фізичних осіб, розрахункового банку та уповноважених банків.

