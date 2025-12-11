Від сьогодні, 11 грудня, українці можуть використати «зимову 1000 грн» на покупки продуктів харчування. Ця сума була надана в рамках державної програми підтримки громадян у зимовий період. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Мінсоцполітики.

Магазини, де можна витратити ці кошти:

Fozzy

Сільпо

Фора

THRASH!ТРАШ

Близенько

Важливо відзначити, що наразі можливість витрачати «зимову 1000 грн» поширюється лише на покупки в фізичних магазинах, а не на онлайн-замовлення. Це означає, що для використання цієї суми потрібно здійснити покупку безпосередньо в торговій точці.

Як скористатися «зимовою 1000 грн»?

Для того, щоб витратити отриману суму, потрібно:

Зайти в один з зазначених магазинів. Сплатити товар, використовуючи «зимову 1000 грн» за допомогою картки або іншого способу оплати, доступного в магазині. Переконатися, що сума використовується на покупки продуктів харчування.

Програма є частиною урядових заходів, спрямованих на підтримку населення в зимовий період. Вона надає можливість сім’ям, які потрапили під критерії програми, зекономити на покупках продуктів першої необхідності.

Прогнозується, що така ініціатива стане в нагоді багатьом українцям, оскільки допомагає полегшити фінансове навантаження на домогосподарства в умовах підвищення цін на продукти.

Чи є інші можливості для використання коштів?

Наразі кошти можуть бути витрачені тільки в зазначених магазинах. Онлайн-покупки не підтримуються в рамках цієї програми, але, ймовірно, в майбутньому уряд розгляне можливість поширення цієї ініціативи на онлайн-замовлення.

Раніше ми також розповідали, як українці можуть отримати 1000 грн і що для цього потрібно.