Субота, 13 Грудня

Витратити «зимову 1000 грн» тепер можна на продукти харчування: список магазинів

Від сьогодні, 11 грудня, українці можуть використати «зимову 1000 грн» на покупки продуктів харчування.
Дяченко Олена
Від сьогодні, 11 грудня, українці можуть використати «зимову 1000 грн» на покупки продуктів харчування. Ця сума була надана в рамках державної програми підтримки громадян у зимовий період. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Мінсоцполітики.

Магазини, де можна витратити ці кошти:

  • Fozzy
  • Сільпо
  • Фора
  • THRASH!ТРАШ
  • Близенько

Важливо відзначити, що наразі можливість витрачати «зимову 1000 грн» поширюється лише на покупки в фізичних магазинах, а не на онлайн-замовлення. Це означає, що для використання цієї суми потрібно здійснити покупку безпосередньо в торговій точці.

Як скористатися «зимовою 1000 грн»?

Для того, щоб витратити отриману суму, потрібно:

  1. Зайти в один з зазначених магазинів.
  2. Сплатити товар, використовуючи «зимову 1000 грн» за допомогою картки або іншого способу оплати, доступного в магазині.
  3. Переконатися, що сума використовується на покупки продуктів харчування.

Програма є частиною урядових заходів, спрямованих на підтримку населення в зимовий період. Вона надає можливість сім’ям, які потрапили під критерії програми, зекономити на покупках продуктів першої необхідності.

Прогнозується, що така ініціатива стане в нагоді багатьом українцям, оскільки допомагає полегшити фінансове навантаження на домогосподарства в умовах підвищення цін на продукти.

Чи є інші можливості для використання коштів?

Наразі кошти можуть бути витрачені тільки в зазначених магазинах. Онлайн-покупки не підтримуються в рамках цієї програми, але, ймовірно, в майбутньому уряд розгляне можливість поширення цієї ініціативи на онлайн-замовлення.

Раніше ми також розповідали, як українці можуть отримати 1000 грн і що для цього потрібно.

