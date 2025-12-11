Від сьогодні, 11 грудня, українці можуть використати «зимову 1000 грн» на покупки продуктів харчування. Ця сума була надана в рамках державної програми підтримки громадян у зимовий період. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Мінсоцполітики.
Магазини, де можна витратити ці кошти:
- Fozzy
- Сільпо
- Фора
- THRASH!ТРАШ
- Близенько
Важливо відзначити, що наразі можливість витрачати «зимову 1000 грн» поширюється лише на покупки в фізичних магазинах, а не на онлайн-замовлення. Це означає, що для використання цієї суми потрібно здійснити покупку безпосередньо в торговій точці.
Як скористатися «зимовою 1000 грн»?
Для того, щоб витратити отриману суму, потрібно:
- Зайти в один з зазначених магазинів.
- Сплатити товар, використовуючи «зимову 1000 грн» за допомогою картки або іншого способу оплати, доступного в магазині.
- Переконатися, що сума використовується на покупки продуктів харчування.
Програма є частиною урядових заходів, спрямованих на підтримку населення в зимовий період. Вона надає можливість сім’ям, які потрапили під критерії програми, зекономити на покупках продуктів першої необхідності.
Прогнозується, що така ініціатива стане в нагоді багатьом українцям, оскільки допомагає полегшити фінансове навантаження на домогосподарства в умовах підвищення цін на продукти.
Чи є інші можливості для використання коштів?
Наразі кошти можуть бути витрачені тільки в зазначених магазинах. Онлайн-покупки не підтримуються в рамках цієї програми, але, ймовірно, в майбутньому уряд розгляне можливість поширення цієї ініціативи на онлайн-замовлення.
Раніше ми також розповідали, як українці можуть отримати 1000 грн і що для цього потрібно.