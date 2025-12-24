24-25 грудня Земля опиниться під впливом геомагнітних збурень, що можуть викликати дискомфорт у людей, чутливих до змін космічної погоди. Початково ці збурення будуть помірними, однак до середини тижня сонячна активність може досягти максимального рівня, що може призвести до “червоного рівня” за шкалою геомагнітної активності. Такий період може стати серйозним випробуванням для організму, особливо для людей з хронічними захворюваннями та метеозалежних.

Преса України з посиланням на РБК-Україна дає поради, як знизити негативний вплив геомагнітних збурень на самопочуття.

Прогноз на 24-25 грудня

Згідно з даними міжнародних моніторингових систем, геомагнітна ситуація в останній тиждень року виглядатиме так:

24-25 грудня (середа-четвер) — найбільш активний період з прогнозованим збуренням потужністю 5 балів. Це “червоний рівень” геомагнітної активності, який може спричинити головний біль, слабкість та інші симптоми.

Що таке магнітні бурі і як вони виникають

Магнітні бурі — це явище, коли на Землю потрапляють заряджені частинки, що викидаються Сонцем під час спалахів. Ці частинки взаємодіють з магнітним полем планети, що призводить до порушень в роботі техніки, зв’язку та біологічних ритмів людини. Особливо чутливими до таких змін є серцево-судинна та нервова системи.

Кому магнітні бурі завдають найбільше дискомфорту

Найсильніше на магнітні бурі реагують:

Метеозалежні люди

Пацієнти з гіпертонією та іншими захворюваннями серцево-судинної системи

Люди, що страждають на хронічні мігрені та порушення сну

Особистості з психоемоційною нестабільністю

Люди з хронічними хворобами нервової системи

Люди похилого віку та вагітні жінки

Основні симптоми при магнітних бурях

Під час активних геомагнітних збурень можуть виникати наступні симптоми:

Інтенсивний головний біль

Раптові напади мігрені

Загальна слабкість та швидка втомлюваність

Порушення сну

Запаморочення та нудота

Стрибки артеріального тиску та біль у серці

Дратівливість, агресія

Порушення концентрації уваги

Загострення хронічних захворювань

Що не варто робити під час магнітних бур

Для того, щоб не посилювати негативний вплив геомагнітних збурень на організм, лікарі рекомендують утримуватися від:

Зловживання кофеїном та алкоголем. Ці речовини навантажують судини, що вже знаходяться в тонусі через бурю.

Інтенсивних фізичних навантажень. Краще утриматися від важких тренувань і фізичних активностей.

Вступу в конфлікти. Нервова система в цей період збуджена, і навіть маленька суперечка може призвести до серйозного стресу.

Пропуску прийому ліків, особливо якщо у вас є хронічні захворювання. Завжди майте необхідні препарати під рукою.

Як полегшити стан: поради для метеозалежних

Дотримуйтеся режиму сну . Спіть не менше 7-8 годин, щоб дати організму час для відновлення.

. Спіть не менше 7-8 годин, щоб дати організму час для відновлення. Пийте більше води . Вода допоможе організму справлятися з навантаженнями під час геомагнітних бур.

. Вода допоможе організму справлятися з навантаженнями під час геомагнітних бур. Прогулянки на свіжому повітрі . Легка активність і кисень полегшують симптоми кисневого голодування тканин.

. Легка активність і кисень полегшують симптоми кисневого голодування тканин. Контрастний душ . Якщо немає протипоказань, цей метод допоможе судинам швидше адаптуватися до змін зовнішнього тиску.

. Якщо немає протипоказань, цей метод допоможе судинам швидше адаптуватися до змін зовнішнього тиску. Правильне харчування. Включіть в раціон більше овочів, фруктів і страв з багатим вмістом вітамінів та мікроелементів.

Дотримуючись цих порад, можна мінімізувати негативний вплив геомагнітних збурень на здоров’я і значно полегшити стан під час періоду сонячної активності.

