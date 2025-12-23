У мережі магазинів Аврора стартувала щотижнева акція «Топчики тижня», що діятиме з 22 по 28 грудня. Це чудова можливість придбати популярні товари за вигідними цінами з великими знижками до 70% на обрані позиції. Така акція — частина регулярних пропозицій рітейлера, націлених на те, щоб зробити повсякденні покупки більш вигідними та доступними для кожного покупця, пише Преса України.

Аврора — це українська роздрібна мережа у форматі «one dollar store» / мультимаркет, яка пропонує широкий асортимент товарів для дому, побуту, краси, дитячі товари, продукцію для кухні, оформлення свята та багато іншого за демократичними цінами. Компанія активно розвивається з 2011 року, має понад 1500 магазинів в Україні та понад 25 у Румунії, а також пропонує зручний онлайн-каталог з доставкою та самовивозом.

У рамках акції «Топчики тижня» покупцям доступні як корисні дрібниці для дому, так і популярні товари щоденного вжитку з істотними знижками. Позиції в акційному добірці постійно оновлюються та охоплюють різні категорії товарів.

Акційні товари: список вигідних пропозицій

Ось основні товари з акції «Топчики тижня», які можна знайти в магазинах Аврора в період з 22 по 28 грудня зі знижками:

Гелі для прання, капсули (упаковка) – 49–79 грн (до 50%). Серветки, паперові рушники – 19–29 грн (до 40%). Навушники дротові – 99 грн (до 30%). Пилочка для нігтів – 14 грн (до 26%). Електрочайник компактний – 299 грн (до 35%). Посуд/чашки для чаю – 39–59 грн (до 40%). Іграшкові набори для дітей – 77–99 грн (до 35%). Дезодоранти та засоби гігієни – 29–59 грн (до 45%). Аксесуари для ванної – 24–49 грн (до 38%). Товари для прибирання – 34–69 грн (до 50%).

Повний список акційних товарів на сайті та в магазинах. Ціни наведено орієнтовно; конкретні позиції можуть відрізнятися залежно від наявності в магазині та конкретної точки продажу.

Що ще можна знайти під час акції

Окрім переліку топових товарів, акція покриває й інші категорії, доступні в Аврорі в цей період. До них належать інструменти для манікюру та педикюру, іграшки, господарський інвентар, продукти харчування швидкого приготування, напої, аксесуари для дому та кухні, батарейки й акумулятори, ароматичні та косметичні засоби. Такий спектр товарів робить акцію корисною для різних потреб — від контролю побутового бюджету до підготовки подарунків та сезонних покупок.

Як купувати вигідно в Аврорі

Щоб скористатися знижками з акції «Топчики тижня», покупці можуть:

відвідати фізичний магазин мережі та знайти позначені акційні товари на полицях з відповідними цінниками;

замовити товари онлайн через сайт Аврори та забрати їх у найближчому магазині з безкоштовною доставкою.

Оплата доступна як онлайн під час оформлення, так і безпосередньо в магазині при отриманні. Це дозволяє зорієнтуватися у вартості покупки до оплати й забезпечити максимальну гнучкість.

Чому варто скористатись акцію

Акція «Топчики тижня» від Аврори — це шанс придбати якісні товари за вигідними цінами саме напередодні святкового сезону. Незалежно від того, чи йдеться про необхідні дрібниці для дому, чи про приємні подарунки та сезонні аксесуари — знижки роблять покупки доступнішими та приємнішими.

Ця акція дає можливість заощадити на товарах, які завжди потрібні в побуті, тому якщо ви шукаєте якісні товари за приємними цінами — акція «Топчики тижня» в Аврорі — це ваш шанс!

