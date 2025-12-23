Close Menu
Погодинні відключення електроенергії на Дніпропетровщині 23 грудня: графіки ЦЕК і ДТЕК

23 грудня на Дніпропетровщині знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы
23 грудня на Дніпропетровщині знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження для промислових споживачів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на компанію “Укренерго“.

Графіки відключень для споживачів компанії ЦЕК виглядають наступним чином:

  • 1.1 черга: з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 10:00 та з 15:00 до 22:00;
  • 1.2 черга: з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 2.1 черга: з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;
  • 2.2 черга: з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;
  • 3.1 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:00 до 24:00;
  • 3.2 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 4.1 черга: з 01:00 до 04:30, з 10:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00;
  • 4.2 черга: з 01:00 до 04:30, з 10:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 5.1 черга: з 01:00 до 04:30, з 07:00 до 08:00, з 15:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 5.2 черга: з 04:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.1 черга: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.2 черга: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.

Згідно з повідомленням ДТЕК, стабілізаційні відключення для різних черг виглядатимуть так:

  • для черги 1.1 — з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;
  • для черги 1.2 — з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;
  • для черги 2.1 — з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 22:00;
  • для черги 2.2 — з 04:30 до 08:00, з 10:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • для черги 3.1 — з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • для черги 3.2 — з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 24:00;
  • для черги 4.1 — з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • для черги 4.2 — з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • для черги 5.1 — з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • для черги 5.2 — з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:00 та з 22:00 до 24:00;
  • для черги 6.1 — з 01:00 до 04:30, з 07:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • для черги 6.2 — з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00.

Перевірити, до якої черги належить ваш будинок, можна на сайті відповідної енергокомпанії.

Раніше ми розповідали, що СБУ зірвала спробу теракту у Дніпрі.

