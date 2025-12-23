23 грудня на Дніпропетровщині знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження для промислових споживачів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на компанію “Укренерго“.

Графіки відключень для споживачів компанії ЦЕК виглядають наступним чином:

1.1 черга : з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 10:00 та з 15:00 до 22:00;

Згідно з повідомленням ДТЕК, стабілізаційні відключення для різних черг виглядатимуть так:

для черги 1.1 — з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;

Перевірити, до якої черги належить ваш будинок, можна на сайті відповідної енергокомпанії.

