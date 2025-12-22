У Київській області 22 грудня знову запровадили графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Обмеження запроваджуються для побутових споживачів відповідно до черг. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

У компанії зазначають, що тимчасові відключення пов’язані з необхідністю балансування енергосистеми та можуть коригуватися протягом доби залежно від ситуації. Мешканцям регіону радять заздалегідь перевірити свою чергу та спланувати користування електроприладами з урахуванням графіків. Актуальна інформація публікується на офіційних ресурсах енергетиків.

Згідно з оприлюдненими даними, відключення діятимуть за такими чергами:

Черга 1.1 — світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.

Черга 1.2 — відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00.

— світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00. — відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00. Черга 2.1 — без електропостачання з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.

Черга 2.2 — відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.

— без електропостачання з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00. — відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00. Черга 3.1 — світла не буде з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.

Черга 3.2 — відключення заплановані з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.

— світла не буде з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00. — відключення заплановані з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00. Черга 4.1 — без світла з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00.

Черга 4.2 — відключення з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00.

— без світла з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00. — відключення з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00. Черга 5.1 — світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 22:00.

Черга 5.2 — відключення з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 20:00.

— світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 22:00. — відключення з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 20:00. Черга 6.1 — без електропостачання з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30.

Черга 6.2 — відключення з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.

Енергетики наголошують, що час відключень зазначений орієнтовно та може змінюватися. Мешканцям Київської області радять стежити за оновленнями та враховувати можливі коригування у подачі електроенергії протягом дня.

Раніше ми розповідали, що у Києві запровадять цифрові перепустки для пересування вночі.