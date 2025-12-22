За розпорядженням «Укренерго» у Кіровоградській області протягом доби 22 грудня застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційний сайт Кіровоградобленерго. Варто зазначити, що обмеження вводять у межах установлених лімітів споживання та поточної ситуації в енергосистемі.

Енергетики наголошують, що розклад може уточнюватися, тому споживачам радять стежити за оперативними оновленнями.

Погодинний графік відключень світла на Кіровоградщині на 22 грудня

Черга 1.1: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22;

00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22; Черга 1.2: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22;

00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22; Черга 2.1: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22;

00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22; Черга 2.2: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22;

00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22; Черга 3.1: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22;

00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22; Черга 3.2: 04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22;

04–06, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22; Черга 4.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24;

02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24; Черга 4.2: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24;

02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24; Черга 5.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20;

02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20; Черга 5.2: 02–04, 07–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24;

02–04, 07–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24; Черга 6.1: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24;

02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24; Черга 6.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24.

У Кіровоградобленерго пояснюють, що погодинні відключення застосовують, аби зменшити навантаження на мережі та підтримувати баланс енергосистеми, поки триває відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Такі обмеження стосуються всіх категорій споживачів і зазвичай запроваджуються заздалегідь оприлюдненим розкладом.

Водночас енергетики попереджають: тривалість вимкнень може бути більшою, якщо не вдається дотриматися визначених лімітів споживання. У такому разі графік можуть коригувати залежно від реальної ситуації в мережі. Тому мешканцям радять враховувати можливі зміни та мати запасні варіанти на час знеструмлень.

Про будь-які оновлення або коригування розкладу обіцяють повідомляти через офіційні канали Кіровоградобленерго. Зокрема, актуальна інформація з’являтиметься на сайті компанії, її Facebook-сторінці та в Telegram-каналах.

Енергетики рекомендують перевіряти оновлення протягом дня, адже графіки можуть змінюватися оперативно. Також споживачам радять за можливості рівномірно розподіляти використання електроприладів, щоб зменшувати пікове навантаження на мережу. Це допомагає стабільніше проходити періоди обмежень і швидше повертатися до прогнозованого режиму постачання.

Раніше ми повідомляли, як діятимуть стабілізаційні відключення світла на Київщині 22 грудня.