Завтра, вівторок, 23 грудня, погода в Україні буде переважно прохолодною та хмарною. Місцями можливі невеликі опади, проте вже найближчим часом очікується похолодання.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на публікацію синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні завтра

За прогнозами експерта, температура повітря вдень у вівторок, 23 грудня, в Україні буде близькою до 0°C.

“Лише на Закарпатті та в Криму температура може бути на кілька градусів вища”, — зазначила Діденко.

Місцями в Україні, зокрема на заході, півночі та частково в центрі, можливий невеликий сніг. Однак, на півдні та сході країни опадів не передбачається.

“У Києві завтра температура буде близько нуля, з можливими невеликими сніговими опадами”, — додала синоптик.

Коли в Україні очікується похолодання

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, справжнє похолодання в Україні прийде на Святвечір та Різдво (24-25 грудня).

Температура повітря в ці дні може опуститися до -2…-9°C, а в нічний час в окремих регіонах — до -9…-12°C.

“Проте, попри морози, атмосферні умови можуть бути приємними — разом з холодом прийде сонце, і ми побачимо ясні дні”, — зауважила метеоролог.

У Києві на Святвечір та Різдво очікуються “прояснення та морозне похолодання”.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 23 грудня

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вночі 23 грудня в Україні буде хмарно, але без опадів. Температура повітря варіюватиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

Вітер — 3-8 метрів на секунду.

Удень, як і зазначала Діденко, можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу в окремих регіонах України. Однак на півдні та сході опадів не очікується.

Загалом, погода буде прохолодною і мінливою, і вже на Святвечір на нас чекає справжнє похолодання.

