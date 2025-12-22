Концерт «Pianoбой. Різдвяний вечір» у Києві відбудеться 24 грудня 2025 року о 19:00 в Music Pub “Pepper’s Club”. Це чудова можливість провести вечір у компанії однієї з найяскравіших зірок української музики, насолоджуючись святковою атмосферою та чудовими піснями, пише Преса України.

Чому варто піти на концерт?

Яскрава зірка на українському музичному небосхилі — Pianoбой не потребує додаткових представлень. Його музика стала символом справжньої емоційності та глибоких сенсів.

— Pianoбой не потребує додаткових представлень. Його музика стала символом справжньої емоційності та глибоких сенсів. Ексклюзивна програма з улюблених композицій публіки — на вас чекає унікальна добірка хітів, переплетених з різдвяним настроєм.

з улюблених композицій публіки — на вас чекає унікальна добірка хітів, переплетених з різдвяним настроєм. Фантастична атмосфера події, що занурить вас у справжню різдвяну казку — відчуття тепла, затишку та магії свят забезпечать неповторну атмосферу.

Що очікує на глядачів

Вітчизняний бог музичних гармоній, емоцій та глибоких сенсів Pianoбой дарує різдвяний концерт, сповнений тепла й святкової магії. Музикант, чия харизма давно стала символом справжнього творчого дива, запрошує глядачів у простір краси, свободи та щирості – туди, де музика народжує світло.

Світова класика, відомі хіти, атмосфера затишку й світлої надії створять особливий святковий настрій. Це можливість відчути радість життя тут і тепер. Приходьте, щоб почути знайомі пісні у новому звучанні, побачити наживо, як на сцені народжується магія, та заспівати разом із найромантичнішим артистом країни. Традиційно не обійдеться без сюрпризів та яскравих імпровізацій разом із залом – те, за що так люблять концерти Pianoбой. Подаруймо собі вечір щирих емоцій, тепла й музики, що зігріває душу. А родзинкою святкового вечора стане частування різдвяною кутею. Чекаємо на вас!

Ціни на квитки та де їх купити онлайн

Квитки на концерт «Pianoбой. Різдвяний вечір» вже доступні для придбання онлайн. Ціни варіюються від 790 до 1590 гривень залежно від категорії місця.

Купити квитки можна на популярних онлайн-платформах:

Квитки доступні для онлайн-покупки з доставкою на електронну пошту або у вигляді QR-квитка для сканування на вході.

Не втрачайте можливість стати частиною цієї неперевершеної музичної події!

Варто нагадати, що гурт «Скай» дасть різдвяний концерт у Києві 6 січня.