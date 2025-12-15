У Києві готують різдвяний вечір для шанувальників живої музики: гурт «СКАЙ» виступить із великою святковою програмою у супроводі GOSORCHESTRA та хору. Концерт запланований на 6 січня 2026 року, початок о 18:30, локація — МЦКМ (Жовтневий палац) у центрі столиці.

Глядачів очікує «магія Різдва» та атмосфера тепла, яку створює поєднання рокового драйву, оркестрового звучання й чистих голосів хору. Для глядачів це формат, де знайомі хіти звучать масштабніше, а різдвяні мотиви отримують особливе аранжування завдяки оркестру, пише Преса України.

Організатори підкреслюють, що на одній сцені зійдуться одразу три складові, які рідко поєднують в одному виступі: легендарний гурт, професійний оркестр і хор. У програмі обіцяють насичений концертний сет, де різдвяні колядки поєднуватимуться з відомими піснями «СКАЙ». Такий формат зазвичай робить концерт більш «сімейним», адже звучання стає м’якшим і водночас урочистим, а зал — більш залученим до спільного настрою. У повідомленнях про подію також акцентують, що це «світла подія», яка може стати приводом прийти з найближчими людьми та провести святковий вечір разом.

Окремо організатори нагадують і про практичні деталі локації: МЦКМ (Жовтневий палац) розташований за адресою Алея Героїв Небесної Сотні, 1, а найближча станція метро — «Майдан Незалежності».

Крім того, глядачам радять завчасно планувати прибуття, адже у святкові дні транспорт і під’їзди в центрі можуть бути завантаженими. Подібні концерти зазвичай збирають широку аудиторію, тому чим ближче до дати, тим менше залишається зручних місць у залі.

Квитки: ціни та де купити онлайн

Квитки можна купити на популярних квиткових сервісах, які публікують офіційну сторінку події та схему залу. Мінімальна заявлена вартість стартує від 500 грн (ціна залежить від сектора та наявності місць).

Найзручніше купувати квитки онлайн, щоб одразу обрати ряд і місце та отримати електронний квиток. Перед оплатою варто перевіряти дату й час у самій картці події, а також звертати увагу на оновлення від організатора.

Для безпеки краще користуватися саме офіційними сторінками події на квиткових платформах (Concert.ua або Internet-Bilet.ua), а не випадковими «перепродажами» в соцмережах.

