Придбати чипси Pringles на суму від 200 грн із карткою Fishka та отримати шанс виграти один із трьох iPhone 17 Pro або один із 15 ящиків чипсів Pringles стало ще простіше! Учасникам акції достатньо здійснити покупку, і ви автоматично отримуєте шанс стати щасливим переможцем, пише Преса України.

Як взяти участь в акції?

Купіть будь-які чипси Pringles на суму від 200 грн з зареєстрованою карткою Fishka. Використовуйте одну картку для одного чека — кожен чек дає один шанс на виграш! Якщо картка Fishka ще не зареєстрована, зробіть це перед участю в акції.

Термін дії акції

Акція триває з 17 грудня 2025 року по 28 січня 2026 року.

Як проходить розіграш?

Переможці будуть визначені в три етапи:

2 січня 2026

15 січня 2026

30 січня 2026

Розіграші проводитимуться за допомогою random.org для справедливого визначення переможців.

Як переглянути список переможців?

Після кожного розіграшу буде опублікований перелік переможців на сайті акції в файлах, що будуть закріплені для доступу. Тому не забувайте перевіряти, чи стали ви одним із щасливців!

Чим більше чипсів Pringles ви купуєте, тим більше шансів на виграш! Ваші шанси накопичуються, тому більше покупок — більше можливостей отримати головний приз!

Подарунковий фонд акції

3 x iPhone 17 Pro

15 ящиків Pringles 165 г (в одному ящику — 19 упаковок чипсів)

Як перевірити, чи ваша картка Fishka зареєстрована?

Переконайтесь, що всі дані в профілі вашої картки Fishka заповнені. Для цього зайдіть в застосунок Fishka в розділі «Персональні дані» або зверніться на гарячу лінію Fishka за номером: 0 800 505 118.

Не пропустіть свій шанс виграти чудові призи! Більше чипсів Pringles — більше шансів на виграш!

