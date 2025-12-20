Зима 2026 року привносить нові модні поєднання кольорів, які допоможуть створити стильні, елегантні образи. Стилісти вже назвали ключові дуети, що домінуватимуть у зимовому гардеробі та підкреслять індивідуальність, додаючи образу розкоші і сучасності.

Блідо-жовтий + сірий

Одне з найелегантніших поєднань сезону – це пастельний блідо-жовтий і сірий. Такий тандем виглядає дуже витончено і сучасно: ніжний жовтий надає образу легкості та світла, а сірий створює ідеальний баланс, роблячи вигляд більш стриманим і стильним.

Ці відтінки чудово виглядають у трикотажних образах: наприклад, сірі штани або пальто в поєднанні з м’яким жовтим светром створюють мінімалістичний, але дуже стильний силует. Такий вибір кольорів робить образ дорогим і вишуканим, підкреслюючи відчуття смаку та елегантності.

Лаймово-зелений + шоколадно-коричневий

Це незвичайне поєднання кольорів, яке стане популярним у зимовій моді 2026 року. Лаймово-зелений зазвичай асоціюється з літнім сезоном, але цієї зими його вводять у зимові образи, м’яко поєднуючи з глибоким шоколадно-коричневим.

Темний коричневий створює багатий і глибокий фон, а лаймово-зелений надає образу свіжості і динамічності. Таке поєднання чудово виглядає в верхньому одязі та аксесуарах. Наприклад, коричневе пальто з лаймовим шарфом або светром миттєво привертає увагу і додає стилю ультрасучасний вигляд.

Рожевий + темно-коричневий

Це поєднання демонструє, як класичні кольори можуть звучати по-новому. М’який рожевий, який набирає популярність вже кілька сезонів, у поєднанні з темно-коричневим виглядає особливо вишукано і елегантно.

Темний коричневий створює структуровану основу образу, а рожевий додає йому ніжності та легкості. Такі кольори чудово підходять для офісних луков, прогулянок або вечірніх виходів. Наприклад, коричневі штани з рожевим джемпером — ідеальне рішення на кожен день, а поєднання рожевого шарфа з коричневим пальтом буде виглядати стримано, але дуже ефектно.

Слива + лайм

Одне з найсміливіших поєднань цієї зими – це насичений сливовий і яскравий лайм. Це комбінація, яка вже з’являється на подіумах і, за прогнозами стилістів, стане однією з ключових у кінці 2025 – на початку 2026 року.

Темний сливовий відтінок додає образу глибини і елегантності, а лайм робить його живим, яскравим і ультрамодним. Це поєднання ідеально підходить для верхнього одягу або великих акцентів, таких як сумки, светри та об’ємні шарфи. Якщо ви хочете створити стильний, сміливий і сучасний образ, який приверне увагу, це поєднання стане відмінним вибором.

Зима 2026 року пропонує безліч цікавих і сміливих варіантів для створення елегантного і сучасного образу. Не бійтеся експериментувати з кольорами, поєднуючи відтінки, які підкреслюють ваш стиль і допомагають виділитися серед натовпу.

