Український дизайнер Андре Тан розповів про найголовніші модні тренди зими 2025-2026, які допоможуть створити не лише стильний, але й теплий образ.

У своєму пості в Instagram модельєр поділився основними акцентами зимового гардеробу, які повинні бути в кожному модному образі цієї зими, передає Преса України.

Шуби з екохутра

На думку Андре Тана, першою тенденцією, яка не втрачає актуальності в зимовій моді, є об’ємні шуби та матеріали з плюшевою фактурою. Екохутро, а також матеріали на кшталт «тедді», залишаються популярними вже кілька років поспіль і цього сезону вони не тільки виконують функцію теплісного верхнього одягу, а й стають основними елементами гардеробу, що привертають увагу.

Дизайнер рекомендує звернути увагу на молочні та бежеві відтінки, оскільки ці кольори додають елегантності, освіжають образ та залишаються поза межами сезонних трендів, що дозволяє носити їх багато років поспіль.

Скріншот

Шарф XXL

Другим важливим елементом зимового гардеробу цього сезону є об’ємні шарфи XXL, які Андре Тан вважає справжнім хітом зими. Такий аксесуар виглядає дуже ефектно, а завдяки своїй значній довжині і товщині шарфи перетворюються на один із найпомітніших зимових аксесуарів.

Дизайнер жартує, що плед, який часто знаходиться вдома, можна сміливо використовувати як шарф, адже тренд заохочує максимально великий об’єм. Такий шарф не тільки додає стильний акцент до образу, але й дарує справжній комфорт в холодні дні.

Скріншот

Трикотажні комплекти

Тотал-лук із трикотажу також не втрачає популярності цієї зими. Трикотажні сукні, кардигани, спідниці та в’язані комплекти — це ідеальний вибір для холодного сезону. Вони поєднують затишок, практичність і елегантну м’якість силуету.

Особливу увагу дизайнер звертає на об’ємні в’язані сукні, які є одними з найрозкішніших варіантів для зимових виходів. Вони не тільки теплі, але й універсальні, дозволяють створювати стильні та комфортні образи на будь-який випадок.

Скріншот

Червоний відтінок

Ще один тренд, на який Андре Тан звертає увагу, — це яскравий червоний колір. Цей відтінок стане домінуючим у зимових образах і додасть виразності та завершеності будь-якому вбранню. Червоний легко поєднується з нейтральними базовими кольорами, що створює ідеальний баланс між класикою і сучасною модною динамікою.

Скріншот

Основні тренди зими 2025-2026 за версією Андре Тана

Таким чином, об’ємні силуети, екохутро, трикотажні тотал-луки і червоний колір формують основні орієнтири зимового стилю Андре Тана. Дизайнер упевнений, що для того, щоб виглядати модно та комфортно, достатньо кількох трендових елементів, які легко впишуться в будь-який гардероб і допоможуть створити стильний зимовий образ.

