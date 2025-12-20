Які подарунки жінці краще не дарувати на свята, щоб не образити

Щоб новорічний подарунок дійсно порадував, важливо враховувати не лише його вартість чи практичність, а й те, як він може бути сприйнятий. Деякі подарунки, навіть вибрані з найкращими намірами, можуть образити жінку, особливо якщо вони стосуються віку, зовнішності чи «недоліків», про які вона не просила нагадувати.

Преса України з посиланням на RadioClub ділиться кількома прикладами подарунків, яких краще уникати, щоб не створити незручну ситуацію.

Антивіковий крем

Цей подарунок – один із найбільш ризикованих. Креми, які обіцяють омолодження, підтяжку або боротьбу зі зморшками, можуть бути сприйняті як натяк на те, що жінка старіє. Навіть якщо ви хочете проявити турботу, такі подарунки часто виглядають як неввічливі зауваження про зовнішність. Кожна жінка має свої вподобання щодо косметичних засобів і свою чутливість до складів, тому подарунки такого характеру краще виключити.

Ваги або фітнес-гаджети для «контролю форми»

Гаджети для вимірювання ваги, смарт-браслети або книги про схуднення можуть бути сприйняті як натяк на те, що з фігурою жінки щось не так. Такий подарунок може створити непотрібне напруження і не допоможе створити святковий настрій.

Антицелюлітні набори, масажери для «проблемних зон» та коригуюча білизна

Подарунки, що зосереджуються на недоліках тіла, завжди потрапляють у категорію образливих. Навіть якщо така річ може бути корисною, подарована вона виглядає надто особистою і неделікатною. Тому краще уникати презентів, що фокусуються на тілесних недосконалостях, незалежно від того, наскільки практичні ці предмети.

Парфуми, якщо ви не знаєте її вподобання

Дарувати парфуми — це чудова ідея, але тільки тоді, коли ви точно знаєте, який аромат подобається жінці. В іншому випадку є ризик не потрапити в її смак і вибрати запах, який вона не носить. Це може бути аромат, що асоціюється з віком, занадто важким або різким. Парфуми — це дуже емоційний подарунок, тому краще не експериментувати.

Косметика «щоб виглядати молодше»

Тональні засоби, сироватки для «зрілої шкіри», патчі для боротьби з набряками чи віковими змінами можуть викликати неприємні думки, навіть якщо ви хочете зробити подарунок з турботою. Такий презент схожий на антивіковий крем — це натяк на недосконалість, який зовсім не відповідає святковому настрою. Подарунок має говорити: «Я ціную тебе», а не підштовхувати до думки про необхідність змін.

Що краще вибрати?

Святковий подарунок повинен дарувати радість і позитивні емоції. Подарунки, які натякають на вік, зовнішність чи потребу вдосконалитися, краще уникати. Натомість вибирайте нейтральні, теплі або персоналізовані речі. Вони завжди будуть сприйняті з вдячністю і щирою усмішкою, а сам святковий момент стане ще приємнішим для вашої близької людини.

