Якщо дитина не може визначитися з вибором подарунка, процес підготовки до свята може стати справжнім викликом для батьків, хрещених чи друзів сім’ї. Однак існує чимало універсальних варіантів, які сподобаються практично всім дітям, незалежно від їхніх захоплень. Преса України зібрало 50 безпрограшних ідей зимових подарунків для дітей різного віку.

Для дошкільнят та молодших школярів (3-8 років)

Цей вік — чудова можливість подарувати дитині подарунки, що розвивають її уяву, моторику та пізнавальні здібності. Якщо дитина не знає, що хоче, варто вибрати творчі набори або корисні досвіди.

Що підійде:

квитки на зимову виставу, інтерактивне шоу або абонемент у басейн

набір для творчості: професійні акварелі, кінетичний пісок, великий комплект для ліплення

музичні інструменти для початківців: укулеле або губна гармошка

подарунки для зимових активностей: санки, ковзани або набір для будування снігових фортець

тематичні пазли (тварини, транспорт, космос)

книги-картонки або інтерактивні книги

пластилін із формочками та наборами для ліплення

набір “Юний художник” (фломастери, пастель, маркери)

ігровий набір лікаря, будівельника або кухаря

домашній театр з фігурками

розвивальні настільні ігри для найменших (“Мемо”, “Хто я?”)

набори для створення власних казок або історій

дитячий барабан чи маленьке піаніно

набори для наукових експериментів для дітей

конструктори LEGO або аналоги

креативні набори для створення прикрас

набори для складання магнітних конструкцій

іграшки-роботи для навчання простих механік

настільні ігри для двох або компанії

інтерактивні глобуси або карти світу

Для школярів (9-13 років)

У цьому віці діти прагнуть відкривати нове, тому подарунки можуть бути складнішими і орієнтованими на розвиток логіки, науки та командної взаємодії.

Хороші варіанти:

похід у квест-кімнату

сертифікат на майстер-клас з програмування, робототехніки чи кулінарії

наукові набори та STEM-конструктори: вирощування кристалів, створення мінівітряків

настільні ігри підвищеної складності – стратегії та економічні симуляції

практичні подарунки: термос або термокухоль для школи, фотоапарат миттєвого друку

стильний плед або оригінальна лампа для робочого місця

мікроскоп для дітей

набори для хімічних експериментів

3D-ручка з кольоровими стрижнями

конструктори роботів або електронні набори

інтерактивні карти та глобуси

пазли великої складності (500–1000 елементів)

набори для вирощування рослин

настільні логічні ігри (детектив, судоку, шахи)

набір для малювання маркерами або акрилом

інструменти для моделювання (глина, гіпс, ліпка)

інтерактивні книги для старших дітей

квести та набори для творчого самостійного дослідження

музичні інструменти для розвитку слуху і ритму

набори для створення власних коміксів або мультфільмів

Для підлітків (14+ років)

Підлітки цінують свободу вибору, функціональність та можливість розвивати власні інтереси. Тому подарунки мають бути універсальними та корисними.

Що точно зайде:

абонемент у спортзал, на скелелазіння або підписка на курс із мови, дизайну чи цифрових навичок

стильний рюкзак для навчання або подорожей

портативна Bluetooth-колонка

абонемент у кіно чи квитки на концерт — подарунок із яскравими емоціями

сертифікат у книжковий або хобі-магазин

речі для розвитку хобі: спортивне спорядження (лижний шолом, термобілизна) або техніка для творчості, графічний планшет

power bank для гаджетів

стильні навушники або аксесуари для смартфона

підліткові настільні ігри (кооперативні чи стратегічні)

лампа-проєктор для кімнати

набори для створення браслетів або прикрас

сертифікат на фотосесію або майстер-клас

набори для малювання та дизайну

електронні конструктори або роботи для програмування

набори для 3D-моделювання

спортивний інвентар для зимових видів спорту

теплі аксесуари (шарфи, рукавички, шапки)

підписка на онлайн-журнали або курси розвитку навичок

творчі набори для створення відео або подкастів

сертифікати на гуртки або хобі-класи за інтересами

книжки у жанрах, що подобаються підліткам (фентезі, наукова фантастика)

музичні інструменти для вдосконалення навичок

спортивні гаджети: фітнес-трекер, смарт-годинник

творчі набори для фотозйомки або відеомонтажу

унікальні настільні ігри для друзів

подарунки для затишку: пледи, ароматичні лампи, світлові панелі

сертифікати на онлайн-магазини ігор чи додатків

набори для рукоділля: шиття, вишивка, макраме

Навіть якщо дитина не знає, чого хоче на свята, знайти подарунок не складно. Головне — орієнтуватися на вік, інтереси та розвиток дитини, а також на універсальні речі та досвід, які приносять радість і користь. Подарунки для розвитку, творчості, спорту або навчання завжди стануть актуальними та корисними, як для цього року, так і для наступних зимових свят.

Раніше ми розповідали, що подарувати друзям на новосілля.