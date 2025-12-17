Цього року Різдво та Новий рік на Rozetka обіцяють бути не лише святковими, а й вигідними! З 17 грудня по 2 січня магазин проводить масштабний різдвяно-новорічний розпродаж, де ви зможете придбати товар із знижками до 65%. Це чудова можливість підготуватися до свят або порадувати себе та близьких подарунками за вигідними цінами, повідомляє Преса України.

Що на вас чекає під час розпродажу?

Rozetka пропонує великі знижки на широкий асортимент товарів. Від техніки та електроніки до товарів для дому, одягу та косметики — кожен знайде щось для себе. Завдяки знижкам до 65% ви можете заощадити на покупках та придбати якісні товари за доступними цінами.

Ключові категорії товарів на розпродажу:

Електроніка та побутова техніка : Смартфони, ноутбуки, телевізори, планшети та побутова техніка від провідних брендів.

: Смартфони, ноутбуки, телевізори, планшети та побутова техніка від провідних брендів. Косметика та парфумерія : Популярні бренди косметики та парфумів за спеціальними цінами — ідеальний подарунок для близьких.

: Популярні бренди косметики та парфумів за спеціальними цінами — ідеальний подарунок для близьких. Товари для дому : Меблі, декор, кухонні прилади, текстиль — все для затишку вашого дому.

: Меблі, декор, кухонні прилади, текстиль — все для затишку вашого дому. Одяг та взуття : Стильний одяг для всієї родини, знижки на зимове взуття та аксесуари.

: Стильний одяг для всієї родини, знижки на зимове взуття та аксесуари. Іграшки та подарунки: Ідеальні подарунки для дітей та дорослих на свята — іграшки, настільні ігри, набори для творчості.

Переваги розпродажу на Rozetka

Великі знижки : Знижки до 65% на популярні товари, що дозволяють заощадити на святкових покупках.

: Знижки до 65% на популярні товари, що дозволяють заощадити на святкових покупках. Широкий асортимент : Великий вибір товарів на будь-який смак і бюджет, від техніки до подарунків.

: Великий вибір товарів на будь-який смак і бюджет, від техніки до подарунків. Зручна доставка : Покупки доставляються зручним для вас способом — кур’єрською доставкою або самовивозом.

: Покупки доставляються зручним для вас способом — кур’єрською доставкою або самовивозом. Спеціальні пропозиції: Крім знижок, на сайті Rozetka можна знайти ексклюзивні акції та додаткові вигоди.

Як скористатися розпродажем?

Перейдіть на сайт Rozetka з 17 грудня по 2 січня. Оформіть покупку в будь-який зручний спосіб: через мобільний додаток або на сайті. Скористайтеся знижками до 65% на різноманітні товари та оформіть доставку на зручну для вас адресу.

Не пропустіть можливість зробити вигідні покупки перед святами! Різдвяно-новорічний розпродаж на Rozetka — це не тільки чудова нагода придбати подарунки, але й отримати новорічні товари за зниженими цінами.

Встигніть зробити свої покупки до 2 січня, адже знижки до 65% діють лише до кінця свята!

Варто нагадати, що в АТБ з 12 грудня по 16 січня проходить різдвяно-новорічна акція «Щедрик», яка дарує знижки до -40% на продукти.