Концерт Валерія Харчишина у супроводі оркестру» відбудеться 22 грудня 2025 року о 19:00 у Львівській національній опері — одному з головних культурних просторів міста, повідомляє Преса України.

Чому варто піти на концерт «Валерій Харчишин. Святковий концерт у супроводі оркестру» у Львові?

Ця подія стане справжнім подарунком для шанувальників — артист готує новий музичний формат, у якому його улюблені пісні зазвучать під акомпанемент симфонічного оркестру BIGSHOW ORCHESTRA. Ви почуєте ексклюзивну добірку композицій, які зігріють у найпрохолодніший зимовий вечір.

Що очікувати від шоу

Лідер гурту «Друга Ріка» поділився, що справжній хіт для нього — це пісня, що звучить так, ніби він сам її написав. Саме такі композиції та треки, що формували його творчий шлях, прозвучать у святковій програмі. Харчишин не боїться експериментів і відкриває ще одну грань свого таланту, поєднуючи академічно-хорову естраду, електронні мотиви й рок-музику. У концерті прозвучать як світова рок‑класика, так і хіти «Другої Ріки», а також легендарні романтичні пісні минулої епохи.

Подаруйте собі та своїм рідним теплі враження й щирі емоції, адже саме вони зроблять цей вечір по‑справжньому незабутнім.

Квитки на концерт: ціни та де купити

Ціни на квитки на концерт «Валерій Харчишин. Святковий концерт у супроводі оркестру» стартують від приблизно 490 грн.

Придбати квитки зручно онлайн через спеціалізовані сервіси, зокрема:

Concert.ua — з можливістю обрати зручні місця у залі та оформити електронний квиток.

Kontramarka.ua — популярна платформа для бронювання квитків на концерти, шоу та театральні вистави по всій Україні.

Квитки доступні в різних цінових категоріях, залежно від обраних місць у Львівській національній опері, тож кожен може обрати варіант відповідно до бюджету.

Не пропустіть унікальну музичну подію, де рокова енергія поєднається з потужним звучанням симфонічного оркестру, а знайомі мелодії заграють у новому форматі!

