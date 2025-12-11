Різдвяний вертеп від ТНМК — це не просто концерт, а справжня святкова подія, яка вже стала традицією для багатьох українців. Цього року гурт занурює своїх слухачів у неповторну атмосферу Різдва, поєднуючи святкові колядки з елементами хіп-хопу, репу та гумору, пише Преса України.

Унікальне звучання, де традиційні щедрівки гармонійно переплітаються з сучасними качовими ритмами, створює особливу магію. Ви почуєте знайомі мелодії, які здивують новими фарбами завдяки енергії, яку гурт вносить у кожен номер.

Цей концерт стане справжнім святом для всіх шанувальників творчості ТНМК та для тих, хто хоче відчути справжній дух Різдва через призму сучасної української музики. Як завжди, не обійдеться без актуальних прем’єр та веселих моментів, які змуслять вас сміятися до сліз.

Тому, не пропустіть можливість стати частиною цієї унікальної події — 7 січня 2026 рок на сцені ХНАТОБ. Loft Stage, початок о 19:00! І пам’ятайте: новорічні свята — це попса, а Різдво — це рок-н-рол! 🎸🤘🏻

Як придбати квитки?

Квитки на цей неймовірний концерт уже в продажу, і вони доступні за ціною від 350 гривень, в залежності від обраного місця. Тому не зволікайте, адже кількість квитків обмежена. Ви можете придбати їх на популярних сайтах для покупки квитків:

Не пропустіть шанс потрапити на це яскраве святкування та пережити незабутні миті разом з ТНМК!

