Національний банк України оголосив про намір змінити підхід до реалізації державної іпотечної програми “єОселя”. Оновлені умови планується запровадити з початку 2026 року.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на звіт НБУ.

На даний момент програма працює за схемою, за якою держава через Українську фінансову житлову компанію (“Укрфінжитло”) надає комерційним банкам кошти для видачі іпотечних кредитів: під 3% для пільгових категорій громадян і під 7% — для інших позичальників. Банки за це отримують фіксовану винагороду, а “Укрфінжитло” зобов’язується викупити сформовані іпотечні портфелі не пізніше ніж через три роки.

Оновлений механізм програми збережеться для деяких пільгових категорій населення та у випадку придбання житла, якому не більше трьох років. Для інших позичальників банки будуть видавати іпотечні кредити за власні кошти, а “Укрфінжитло” буде виплачувати підвищену комісію, зобов’язуючись викупити ці кредити через три роки.

Також у новому форматі передбачено запуск компенсаційної моделі для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та покупців старого житла (понад три роки). У цьому випадку позичальники будуть сплачувати 7% або 10% на перші роки кредитування, при цьому банки отримуватимуть компенсацію від “Укрфінжитло”, але кредити залишатимуться на балансах банків.

Незалежно від обраної моделі підтримки, буде зменшено максимальні параметри площі житла, яке можна придбати за програмою: для двох осіб — до 52,5 кв. м для квартир і до 62,5 кв. м для будинків, з додатковими 21 кв. м на кожного наступного члена родини.

В НБУ зазначають, що оновлений формат програми дозволить підтримати більшу кількість іпотечних кредитів без залучення додаткових бюджетних коштів і створить стимули для розвитку кредитування за ринковими правилами.

Перехід на нову модель планується на початок 2026 року. Наразі тривають переговори з міжнародними донорами щодо її фінансування. Сьогодні ринкова ставка за іпотекою становить близько 18%.

З таких умов для обслуговування кредиту на купівлю квартири площею 60 кв. м нормальний рівень боргового навантаження можливий тільки за умови щомісячного чистого доходу домогосподарства не менше 80 тисяч гривень.

