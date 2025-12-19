9 серія популярного українського детективного реаліті-шоу «Зрадники 2025» вийшла 18 грудня 2025 року. Новий епізод обіцяє ще більше напруги, маніпуляцій і стратегічних ходів, адже боротьба між «вірними» та «зрадниками» наближається до свого фіналу. Про це пише Преса України з посиланням на Womove.

Глядачі знову зможуть спостерігати за тим, як кожен учасник намагається здобути перевагу, де кожен крок може стати вирішальним. Інтриги набирають обертів, а конкуренція між гравцями стає ще жорсткішою.

Що чекати від 9 серії «Зрадники 2025»

У дев’ятому епізоді події розгортаються з новою силою — учасники стикаються з критичними рішеннями, які можуть визначити їхню подальшу долю в грі. Глядачі побачать:

нові несподівані повороти подій;

загострення протистояння між «вірними» та «зрадниками»;

стратегічні ходи, які можуть змінити баланс сил;

ще більшу емоційну напругу перед розв’язкою сезону.

Шоу наближається до фінальної частини, тому кожне рішення стає критичним і може мати серйозні наслідки для гравців.

Де дивитись 9 серію «Зрадники 2025»

9 серія вже доступна 18 грудня 2025 року на платформі sweet.tv — офіційному майданчику трансляції першого сезону шоу.

На sweet.tv також можна переглянути:

усі попередні серії сезону;

повні епізоди в високій якості;

ексклюзивні матеріали та закадрові моменти шоу.

Не пропустіть можливість побачити, як розвиватиметься боротьба між учасниками, і стежте за ще більш драматичними рішеннями та інтригами у новому епізоді!

