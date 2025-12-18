У десятому випуску шоу «Холостяк-14» глядачів чекають вирішальні побачення, емоційні розмови та важливі рішення Тараса, які наблизять шоу до фіналу сезону. Романтичне шоу набирає обертів, і напруга в відносинах між учасницями та Холостяком тільки зростає. Після подій дев’ятого епізоду стосунки стали ще більш відкритими: зізнання, ревнощі та внутрішні сумніви змусили багатьох переглянути свою поведінку, повідомляє СТБ. У десятому випуску рішення Тараса обіцяють бути непередбачуваними, а інтрига лише посилиться. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Kreshatic.

Як пройшов дев’ятий випуск

У дев’ятому випуску шоу, який вийшов 12 грудня, Тарас Цимбалюк продовжив етап знайомства з родинами учасниць та провів серію індивідуальних побачень. Це дозволило йому краще зрозуміти кожну з дівчат і їхнє ставлення до стосунків. Під час цих зустрічей, а також на церемонії троянд, Тарас ухвалював рішення, з ким він продовжить шлях, а кого залишить позаду.

На церемонії троянд Тарас попрощався з Дар’єю Романець, яка не отримала троянду, і залишив у шоу трьох фіналісток: Анастасію Половінкіну, Надін Головчук та Ірину Пономаренко.

Коли і де дивитися онлайн

Десятий випуск шоу «Холостяк-14» вийде в ефір у п’ятницю, 19 грудня о 19:00 на телеканалі СТБ. Після телевізійного ефіру серію можна буде переглянути онлайн на офіційному сайті stb.ua, на YouTube-каналі «Холостяк», а також на онлай-платформі «Телепортал», де зібрані всі попередні випуски проєкту.

Що чекає в десятому випуску

Ювілейний, десятий випуск обіцяє ще більше емоцій, відвертості та сюрпризів. Учасниці повинні будуть продемонструвати не лише свої романтичні почуття, а й готовність до серйозних рішень. Деяким з них нададуть шанс провести особливі побачення з Тарасом, які можуть істотно змінити хід стосунків і вплинути на подальші рішення.

Десятий випуск стане важливим кроком до фіналу, і саме він покаже, хто з учасниць насправді близький до серця Холостяка, а хто залишить шоу.

