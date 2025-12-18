Верховна Рада України підтримала законопроєкт, що передбачає зміну назви розмінної монети «копійка» на «шаг». Відповідний законопроєкт, який має на меті дерадянізацію української валютної системи, був схвалений в першому читанні.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на трансляцію засідання парламенту.

Зміни в грошовій системі

За перейменування проголосували 264 народні депутати. Це рішення стане важливим кроком у завершенні грошової реформи 1996 року, що поклала основу для стабілізації та розвитку валютної системи України.

Законопроєкт, ініціаторами якого є спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та інші депутати, пропонує замінити назву монети з «копійка» на «шаг». Це слово має глибоке коріння в українській історії і часто зустрічається у творах таких видатних українських класиків, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Котляревський та інших.

Історична довідка про «шаг»

Термін «шаг» не новий для української грошової системи. У 1918 році Центральна Рада випустила розмінні гроші номіналом 10–50 «шагів», які використовувалися до 1919 року, після чого були скасовані більшовиками.

Як пояснюють ініціатори зміни, це рішення має не лише технічний, а й глибокий символічний зміст. «Копійка» — це спадщина радянського періоду і московської імперії, в той час як «шаг» — це історична українська назва, що використовувалася ще в часи Гетьманщини та Української Народної Республіки.

Перехід на нову валютну одиницю

Ці зміни не потребуватимуть додаткових витрат для держави. Згідно з рішенням Верховної Ради, монети «копійка» і «шаг» будуть обертатися одночасно протягом певного часу, і співвідношення між ними залишиться 1:1.

На сьогодні в обігу знаходиться близько 14 мільярдів монет. В найближчі роки Національний банк планує випустити монети номіналом «50 шагів», при цьому інші номінали будуть від 1 гривні і вище.

Наступні кроки

Згідно з даними Верховної Ради, законопроєкт про перейменування монети буде розглянутий в другому читанні на додатковому пленарному засіданні 27 грудня. Пропозицію підтримали 241 народний депутат.

Залишилось ухвалити остаточне рішення, і монети з новою назвою «шаг» з’являться в обігу протягом найближчих років.

