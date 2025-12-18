18 грудня у Запоріжжі та області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і підприємств.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на АТ “Запоріжжяобленерго“.

Графік відключень електропостачання, з урахуванням 30 хвилин на перемикання:

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 02:00, 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Перелік адрес, що знеструмлюються за чергами (підчергами) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або за наданим посиланням.

Раніше ми розповідали, як 18 грудня діятимуть графіки відключення світла на Черкащині.