У Черкаській області 18 грудня знову діють графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергетичній системі України, спричиненою обстрілами критичної інфраструктури з боку Російської Федерації. Про це повідомляє Преса України з посиланням на “Черкасиобленерго“.

Години відключень електропостачання виглядатимуть наступним чином:

1.1: 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

1.2: 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00;

2.1: 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00;

2.2: 00:00 — 02:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00;

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00;

3.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

4.1: 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

4.2: 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

5.1: 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;

5.2: 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00;

6.1: 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

6.2: 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00.

Вся інформація щодо погодинних відключень доступна на офіційному сайті “Черкасиобленерго“. Графіки складаються з шести черг, і кожен споживач може перевірити, в яку чергу потрапляє, у розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень”.

