У Житомирській області 17 грудня діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. У зв’язку з потребою стабілізувати енергосистему, відключення будуть проводитися згідно з певними чергами та часом.
Графік відключень світла на Житомирщині 17 грудня
- Черга 1.1:
- Відключення з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 17:30, з 23:00 до 24:00
- Черга 1.2:
- Відключення з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
- Черга 2.1:
- Відключення з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
- Черга 2.2:
- Відключення з 03:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00
- Черга 3.1:
- Відключення з 08:00 до 12:30, з 09:00 до 19:30
- Черга 3.2:
- Відключення з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 19:30
- Черга 4.1:
- Відключення з 05:30 до 09:30, з 17:30 до 22:00
- Черга 4.2:
- Відключення з 06:00 до 09:30, з 16:00 до 20:00
- Черга 5.1:
- Відключення з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00
- Черга 5.2:
- Відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00
- Черга 6.1:
- Відключення з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00
- Черга 6.2:
- Відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00
Ці відключення є частиною плану з енергетичної стабілізації. Жителі Житомирщини повинні бути готові до відключень світла та враховувати їх при плануванні своїх справ.
Як підготуватися до стабілізаційних відключень світла?
- Ознайомтесь із графіком відключень для вашого району.
- Підготуйте запаси води, їжі, медикаментів, а також заряджайте мобільні пристрої.
- Використовуйте ліхтарики або павербанки для освітлення в разі відсутності електрики.
- Подбайте про запас резервних джерел енергії для важливих електроприладів.
Такі заходи допоможуть вам залишатися комфортно й безпечно навіть під час часткових відключень світла.
Перевіряйте оновлення на сайті енергетичних компаній для можливих змін у графіку відключень.
Раніше ми розповідали про стабілізаційні відключення світла в Києві 17 грудня.