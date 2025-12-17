У Житомирській області 17 грудня діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. У зв’язку з потребою стабілізувати енергосистему, відключення будуть проводитися згідно з певними чергами та часом.

Графік відключень світла на Житомирщині 17 грудня

Черга 1.1 : Відключення з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 17:30, з 23:00 до 24:00

: Черга 1.2 : Відключення з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00

: Черга 2.1 : Відключення з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00

: Черга 2.2 : Відключення з 03:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00

: Черга 3.1 : Відключення з 08:00 до 12:30, з 09:00 до 19:30

: Черга 3.2 : Відключення з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 19:30

: Черга 4.1 : Відключення з 05:30 до 09:30, з 17:30 до 22:00

: Черга 4.2 : Відключення з 06:00 до 09:30, з 16:00 до 20:00

: Черга 5.1 : Відключення з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00

: Черга 5.2 : Відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00

: Черга 6.1 : Відключення з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00

: Черга 6.2 : Відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00

Ці відключення є частиною плану з енергетичної стабілізації. Жителі Житомирщини повинні бути готові до відключень світла та враховувати їх при плануванні своїх справ.

Як підготуватися до стабілізаційних відключень світла?

Ознайомтесь із графіком відключень для вашого району.

Підготуйте запаси води, їжі, медикаментів, а також заряджайте мобільні пристрої.

Використовуйте ліхтарики або павербанки для освітлення в разі відсутності електрики.

Подбайте про запас резервних джерел енергії для важливих електроприладів.

Такі заходи допоможуть вам залишатися комфортно й безпечно навіть під час часткових відключень світла.

Перевіряйте оновлення на сайті енергетичних компаній для можливих змін у графіку відключень.

