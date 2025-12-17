Close Menu
Середа, 17 Грудня

У Житомирській області 17 грудня діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.
Коли на Житомирщині не буде світла 17 грудня: графік стабілізаційних відключень

У Житомирській області 17 грудня діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. У зв’язку з потребою стабілізувати енергосистему, відключення будуть проводитися згідно з певними чергами та часом.

Графік відключень світла на Житомирщині 17 грудня

  • Черга 1.1:
    • Відключення з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 17:30, з 23:00 до 24:00
  • Черга 1.2:
    • Відключення з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
  • Черга 2.1:
    • Відключення з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
  • Черга 2.2:
    • Відключення з 03:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00
  • Черга 3.1:
    • Відключення з 08:00 до 12:30, з 09:00 до 19:30
  • Черга 3.2:
    • Відключення з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 19:30
  • Черга 4.1:
    • Відключення з 05:30 до 09:30, з 17:30 до 22:00
  • Черга 4.2:
    • Відключення з 06:00 до 09:30, з 16:00 до 20:00
  • Черга 5.1:
    • Відключення з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00
  • Черга 5.2:
    • Відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00
  • Черга 6.1:
    • Відключення з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00
  • Черга 6.2:
    • Відключення з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00

Ці відключення є частиною плану з енергетичної стабілізації. Жителі Житомирщини повинні бути готові до відключень світла та враховувати їх при плануванні своїх справ.

Як підготуватися до стабілізаційних відключень світла?

  • Ознайомтесь із графіком відключень для вашого району.
  • Підготуйте запаси води, їжі, медикаментів, а також заряджайте мобільні пристрої.
  • Використовуйте ліхтарики або павербанки для освітлення в разі відсутності електрики.
  • Подбайте про запас резервних джерел енергії для важливих електроприладів.

Такі заходи допоможуть вам залишатися комфортно й безпечно навіть під час часткових відключень світла.

Перевіряйте оновлення на сайті енергетичних компаній для можливих змін у графіку відключень.

Раніше ми розповідали про стабілізаційні відключення світла в Києві 17 грудня.

