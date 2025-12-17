У Києві 17 грудня запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. У зв’язку з дефіцитом електричної потужності та необхідністю стабілізувати енергосистему, графік відключень має бути дотримано в певних районах. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Графік відключень світла в Києві на 17 грудня

Черга 1.1 : Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 17:30, з 23:00 до 24:00

: Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 17:30, з 23:00 до 24:00 Черга 1.2 : Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00

: Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00 Черга 2.1 : Світло буде відсутнє з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00

: Світло буде відсутнє з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00 Черга 2.2 : Світло буде відсутнє з 03:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00

: Світло буде відсутнє з 03:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00 Черга 3.1 : Світло буде відсутнє з 08:00 до 12:30, з 09:00 до 19:30

: Світло буде відсутнє з 08:00 до 12:30, з 09:00 до 19:30 Черга 3.2 : Світло буде відсутнє з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 19:30

: Світло буде відсутнє з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 19:30 Черга 4.1 : Світло буде відсутнє з 05:30 до 09:30, з 17:30 до 22:00

: Світло буде відсутнє з 05:30 до 09:30, з 17:30 до 22:00 Черга 4.2 : Світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30, з 16:00 до 20:00

: Світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30, з 16:00 до 20:00 Черга 5.1 : Світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00

: Світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00 Черга 5.2 : Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00

: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00 Черга 6.1 : Світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00

: Світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00 Черга 6.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00

Ці заходи є частиною програми з стабілізації енергосистеми України. Вони дозволяють ефективно розподіляти електричну потужність серед населення та забезпечити безпеку в умовах енергетичної кризи. Київська міська влада та енергетичні компанії просять мешканців столиці бути готовими до відключень та з розумінням ставитися до ситуації.

Як підготуватися до стабілізаційних відключень світла?

Перевірте розклад відключень у вашому районі, щоб спланувати свої справи. Підготуйте необхідні запаси води, їжі, медикаментів та заряджених акумуляторів. Використовуйте альтернативні джерела освітлення, такі як ліхтарики або павербанки. Зберігайте важливу техніку зарядженою, щоб у разі необхідності мати доступ до зв’язку. Підготуйте генератори або інші пристрої для забезпечення електропостачання, якщо це необхідно для вашої діяльності.

Загалом, такі заходи дозволяють зменшити можливі незручності під час відключень і зробити ваше життя більш комфортним, навіть у періоди, коли енергопостачання обмежене.

Нагадуємо, що стабілізаційні відключення — це важливий крок для забезпечення енергетичної безпеки України. Підтримка та розуміння громадян у цей складний час є ключовими для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Не забувайте перевіряти оновлення від енергетичних компаній та слідкувати за змінами в графіку відключень, оскільки вони можуть коригуватися в залежності від ситуації в енергосистемі.

