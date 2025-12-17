Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 17 Грудня

Стабілізаційні відключення світла в Києві: графік на 17 грудня

У Києві 17 грудня запровадили стабілізаційні відключення електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає3 хвилин читання
Стабілізаційні відключення світла в Києві: графік на 17 грудня
Стабілізаційні відключення світла в Києві: графік на 17 грудня

У Києві 17 грудня запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. У зв’язку з дефіцитом електричної потужності та необхідністю стабілізувати енергосистему, графік відключень має бути дотримано в певних районах. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Графік відключень світла в Києві на 17 грудня

  • Черга 1.1: Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 17:30, з 23:00 до 24:00
  • Черга 1.2: Світло буде відсутнє з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
  • Черга 2.1: Світло буде відсутнє з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
  • Черга 2.2: Світло буде відсутнє з 03:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00
  • Черга 3.1: Світло буде відсутнє з 08:00 до 12:30, з 09:00 до 19:30
  • Черга 3.2: Світло буде відсутнє з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 19:30
  • Черга 4.1: Світло буде відсутнє з 05:30 до 09:30, з 17:30 до 22:00
  • Черга 4.2: Світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30, з 16:00 до 20:00
  • Черга 5.1: Світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00
  • Черга 5.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00
  • Черга 6.1: Світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00
  • Черга 6.2: Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:00

Ці заходи є частиною програми з стабілізації енергосистеми України. Вони дозволяють ефективно розподіляти електричну потужність серед населення та забезпечити безпеку в умовах енергетичної кризи. Київська міська влада та енергетичні компанії просять мешканців столиці бути готовими до відключень та з розумінням ставитися до ситуації.

Як підготуватися до стабілізаційних відключень світла?

  1. Перевірте розклад відключень у вашому районі, щоб спланувати свої справи.
  2. Підготуйте необхідні запаси води, їжі, медикаментів та заряджених акумуляторів.
  3. Використовуйте альтернативні джерела освітлення, такі як ліхтарики або павербанки.
  4. Зберігайте важливу техніку зарядженою, щоб у разі необхідності мати доступ до зв’язку.
  5. Підготуйте генератори або інші пристрої для забезпечення електропостачання, якщо це необхідно для вашої діяльності.

Загалом, такі заходи дозволяють зменшити можливі незручності під час відключень і зробити ваше життя більш комфортним, навіть у періоди, коли енергопостачання обмежене.

Нагадуємо, що стабілізаційні відключення — це важливий крок для забезпечення енергетичної безпеки України. Підтримка та розуміння громадян у цей складний час є ключовими для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Не забувайте перевіряти оновлення від енергетичних компаній та слідкувати за змінами в графіку відключень, оскільки вони можуть коригуватися в залежності від ситуації в енергосистемі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві запровадять цифрові перепустки для пересування вночі.

Post Views: 8
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.