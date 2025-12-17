Короткометражний фільм “Камінь, папір, ножиці” з Олександром Рудинським став переможцем престижної премії BAFTA-2025 у категорії “Найкращий короткометражний британський фільм”. Тепер ця стрічка потрапила в шортлист Оскара-2026, що є ще однією важливою визнаною нагородою.

Фільм, який став важливим культурним висловлюванням, відображає трагічні події, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Він залишив глибокий слід не лише серед критиків, але й у серцях глядачів. Преса України з посиланням на 24 канал розповідає, де можна подивитись фільм “Камінь, папір, ножиці” онлайн.

Де подивитися фільм “Камінь, папір, ножиці”?

Раніше стрічку можна було подивитися безкоштовно на офіційному YouTube-каналі BAFTA, що робило її доступною для широкої аудиторії. Однак на сьогодні фільм був закритий для відкритого перегляду.

Фільм знято українською мовою, але є англійські субтитри, що дозволяє йому охопити міжнародну аудиторію та донести важливе послання до глядачів з усього світу.

Режисером короткометражки “Камінь, папір, ножиці” є 26-річний британський митець німецького походження Франц Бьом. Стрічка стала його випускною роботою в Національній школі кіно та телебачення. Світова прем’єра фільму відбулася у 2024 році на престижному кінофестивалі Show Me Shorts, де він отримав високу оцінку як від критиків, так і від глядачів.

Раніше ми розповідали, які українські фільми потрапили до шортлиста «Оскар-2026».