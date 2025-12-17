Американська кіноакадемія оприлюднила шортлисти для 97-ї церемонії премії “Оскар” у 12 категоріях. Серед номінантів є кілька проєктів, що стосуються України, зокрема фільми, присвячені війні, особистому досвіду повномасштабного вторгнення та міжнародним копродукціям за участі українських митців.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт кіноакадемії.

“2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова

Українсько-американська стрічка “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова потрапила до шортлиста в категорії “Документальний повнометражний фільм”. Це нова робота Чернова, автора оскароносного фільму “20 днів у Маріуполі”, яка зосереджена на боях за маленьке село Андріївка під Бахмутом під час українського контрнаступу 2023 року. У центрі фільму — бійці Третьої окремої штурмової бригади та їхній щоденний рух під вогнем, перетворення 2000 метрів землі на лінію виживання, пам’яті та втрат.

Водночас, стрічка, висунута Україною в категорії “Міжнародний повнометражний фільм”, не потрапила до шортлиста, поступившись місцем фаворитам світових фестивалів.

Міжнародна номінація: фаворити Канн і європейські хіти

До шортлиста в категорії “Міжнародний повнометражний фільм” увійшли такі картини:

“Сентиментальна цінність” (Норвегія) — фільм Йоакіма Трієра, лауреат Ґран-прі Каннського кінофестивалю. Драма про двох сестер, складні сімейні стосунки та повернення батька-режисера, який пропонує старшій доньці головну роль у своєму фільмі. Фільм уже демонструється в українських кінотеатрах.

— фільм Йоакіма Трієра, лауреат Ґран-прі Каннського кінофестивалю. Драма про двох сестер, складні сімейні стосунки та повернення батька-режисера, який пропонує старшій доньці головну роль у своєму фільмі. Фільм уже демонструється в українських кінотеатрах. “Звук падіння” (Німеччина) — лауреат Призу журі Канн. Історія чотирьох жінок з різних епох, долі яких переплітаються навколо однієї ферми та сімейних таємниць. Спеціальні покази в Києві стартують 18 грудня, а широкий прокат — 15 січня 2026 року.

— лауреат Призу журі Канн. Історія чотирьох жінок з різних епох, долі яких переплітаються навколо однієї ферми та сімейних таємниць. Спеціальні покази в Києві стартують 18 грудня, а широкий прокат — 15 січня 2026 року. “Таємний агент” (Бразилія) — найтитулованіший фільм Канн цього року. Трилер на тлі військової диктатури 1970-х років, який розповідає про науковця, що намагається втекти від переслідування та врятувати себе й сина. В український прокат стрічка вийде 19 лютого 2026 року.

— найтитулованіший фільм Канн цього року. Трилер на тлі військової диктатури 1970-х років, який розповідає про науковця, що намагається втекти від переслідування та врятувати себе й сина. В український прокат стрічка вийде 19 лютого 2026 року. “Сират” (Іспанія) — спродюсований братами Альмодоварами фільм, який також отримав Приз журі Канн. Подорож батька і сина марокканською пустелею в пошуках зниклої доньки перетворюється на сюрреалістичну одіссею серед нелегальних рейверів.

Українська анімація: особиста історія війни

Ще один український проєкт — “Я померла в Ірпені” режисерки Анастасії Фалілеєвої — потрапив до шортлиста в категорії “Анімаційний короткометражний фільм”. 11-хвилинна документальна анімація розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення через особистий досвід авторки. Стрічка поєднує анімацію, створену з вугільних малюнків, та особисті архівні матеріали. Фільм також був показаний на фестивалі PragueShorts у межах міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

В цій же категорії потрапила французька короткометражка “Сором’язливість дерев”, співрежисеркою якої є українка Софія Чуйковська.

Інші українські сліди в шортлистах

Британська документальна стрічка “Камінь, папір, ножиці”, в якій знявся український актор Олександр Рудинський, змагається в категорії “Ігровий короткометражний фільм”.

Фільм “Незламний”, у якому Олександр Усик зіграв українського боксера, увійшов до шортлиста в номінації “Грим і зачіски”. За даними галузевих оглядачів, стрічка може з’явитися й у інших основних категоріях.

Що далі

Окрім уже згаданих, Кіноакадемія опублікувала шортлисти для таких категорій, як “Документальний короткометражний фільм”, “Музика (оригінальний саундтрек)”, “Оригінальна пісня”, “Звук”, “Візуальні ефекти” та інші.

Оголошення офіційних номінантів на премію “Оскар-2026” відбудеться 22 січня 2026 року. Саме тоді стане зрозуміло, які українські історії — фронтові, особисті чи символічні — отримають шанс на головну кінопремію світу.

