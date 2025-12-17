Згідно з новими даними космічних лабораторій, на Сонці відбулася потужний спалах, шлейф якого незабаром досягне Землі.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, коли очікується пік сонячної активності, хто знаходиться в зоні підвищеного ризику і як зменшити негативний вплив космічних явищ на здоров’я.

Раніше вчені прогнозували спокійну ситуацію, однак тепер метеорологи попереджають про магнітну бурю високої потужності, яка може вплинути не лише на самопочуття людей, але й на функціонування систем зв’язку.

Прогноз магнітної бурі на 17 грудня

Ще вчора сонячна активність була визнана помірною, але ситуація змінилася через раптовий викид корональної маси з Сонця. Очікується, що під час піку магнітна буря досягне рівня K-індексу 6 або 7 (G2), що є ознакою потужної бурі червоного рівня. Геомагнітний шторм розпочнеться ввечері 17 грудня і триватиме з піковими навантаженнями наступні 48 годин.

Це явище сталося через те, що велике сонячне пляма викинуло потік заряджених частинок, що рухаються в бік Землі зі швидкістю понад мільйон кілометрів на годину.

Що таке магнітна буря?

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, спричинене потоком іонізованих частинок, викинутих із Сонця під час сонячних спалахів. Інтенсивність магнітних бур вимірюють за шкалою Kp-індексу:

Kp 2-4 — мінімальна та помірна активність, можливі незначні дискомфортні відчуття.

— мінімальна та помірна активність, можливі незначні дискомфортні відчуття. Kp 5-7 та вище — сильні збурення, що можуть впливати на технічні системи і загальне самопочуття.

Як це впливає на техніку?

Під час сильних магнітних бур можливі такі проблеми:

Перебої в роботі GPS та супутникових систем.

Збої в роботі радіозв’язку та комунікаційних лініях.

Коливання напруги в енергетичних мережах.

Хто найбільше відчує вплив бурі?

Магнітні бурі такого рівня можуть вплинути на значну частину населення, але найбільшу небезпеку вони становлять для:

Метеозалежних людей, чий організм гостро реагує на коливання атмосферних умов.

Людей із серцево-судинними захворюваннями (можуть бути стрибки артеріального тиску, аритмія).

Осіб із хронічними хворобами, такими як мігрень або захворювання суглобів.

Літніх людей та осіб, що переживають сильний психоемоційний стрес.

Основні симптоми під час магнітної бурі

Лікарі попереджають, що під час геомагнітних коливань можуть виникати такі симптоми:

Сильний головний біль та непередбачувані приступи мігрені.

Загальна слабкість, швидка втома та порушення сну (безсоння або надмірна сонливість).

Запаморочення і нудота.

Стрибки артеріального тиску та болі в області серця.

Збільшення тривожності та дратівливості.

Як захистити себе: поради лікарів

Щоб полегшити вплив періоду високої сонячної активності, фахівці рекомендують дотримуватися таких порад:

Збалансоване харчування : Уникайте жирної, гострої і солоної їжі. Вибирайте легкі страви та овочі.

: Уникайте жирної, гострої і солоної їжі. Вибирайте легкі страви та овочі. Підтримка водного балансу : Пийте більше води або трав’яних чаїв. Кофеїн і алкоголь краще виключити, оскільки вони навантажують судини.

: Пийте більше води або трав’яних чаїв. Кофеїн і алкоголь краще виключити, оскільки вони навантажують судини. Регулярний сон : Лягайте спати в один і той самий час і намагайтеся спати не менше 7-8 годин.

: Лягайте спати в один і той самий час і намагайтеся спати не менше 7-8 годин. Мінімізація фізичних навантажень : Уникайте інтенсивних тренувань і стресових ситуацій. Краще зробити невелику прогулянку на свіжому повітрі.

: Уникайте інтенсивних тренувань і стресових ситуацій. Краще зробити невелику прогулянку на свіжому повітрі. Аптечка під рукою: Якщо у вас є хронічні захворювання, завжди тримайте необхідні ліки поруч.

Ці поради допоможуть вам легше пережити період високої сонячної активності та мінімізувати її вплив на ваше здоров’я.

Раніше ми розповідали, як ефективно відновлювати рухи та зберігати здоров’я.