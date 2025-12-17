У 2026 році в Польщі буде продовжено програму допомоги “800 плюс”, однак для її отримання необхідно подавати заяву на кожен новий розрахунковий період. Прийом заявок розпочнеться 1 лютого 2026 року, і важливо знати, коли саме подати документи, щоб не втратити виплати. Про це повідомляє Преса України із посиланням на inPoland.net.pl.

Коли подавати заяву для отримання допомоги?

Новий розрахунковий період буде тривати з 1 червня 2026 року до 31 травня 2027 року. Щоб забезпечити безперервність виплат, потрібно подати заяву до 31 травня 2026 року. Якщо заяву подано після 30 червня 2026 року, виплати за червень будуть пропущені, і допомога буде призначена тільки з місяця, коли подана заява. Тому важливо не затягувати з подачею документів, щоб уникнути затримок у виплатах.

Хто має право на отримання допомоги “800 плюс”?

Допомога надається на кожну дитину до 18 років, яка навчається, незалежно від доходу сім’ї. Це означає, що навіть багатодітні сім’ї або сім’ї з високим доходом можуть отримувати підтримку. Однак для дітей громадян України є додаткові умови:

Дитина повинна відвідувати заклад освіти на території Польщі.

Дані про навчання дитини повинні бути внесені до системи SIO.

Перевірка зайнятості батьків

З лютого 2026 року ZUS буде щомісяця перевіряти, чи працюють батьки, які подали заяву на отримання допомоги “800 плюс”. Робота повинна бути:

Офіційною.

Зарплата має бути не нижче 50% мінімальної заробітної плати в Польщі.

Якщо батьки не працюють або не виконують вимоги, виплату допомоги можуть призупинити.

Як подати заяву на отримання допомоги?

Заявку на допомогу “800 плюс” можна подати виключно онлайн через кілька платформ:

Портал PUE ZUS.

Мобільний додаток mZUS.

Портал Emp@tia.

Електронний банкінг.

У ZUS рекомендують подавати заявку заздалегідь, щоб уникнути перерв у виплатах. Краще не відкладати подачу заяви на останній момент, щоб забезпечити собі стабільні виплати протягом усього періоду.

Раніше ми розповідали, як у Польщі традиційно святкують Різдво.