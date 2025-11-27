Документальна стрічка українського режисера та володаря Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» офіційно увійшла до переліку потенційних претендентів на премію «Оскар-2026».

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, що відомо про фільм, у яких номінаціях він може бути представлений та де саме можна буде переглянути стрічку.

«2000 метрів до Андріївки» серед претендентів на «Оскар»: що відомо

Фільм внесено до лонг-листа премії, тобто він відповідає усім правилам відбору та отримує шанс поборотись за місце у шортлисті, а згодом — і серед офіційних номінантів.

Робота Чернова подана у категоріях документального повнометражного кіно та міжнародного фільму. Члени кіноакадемії цього року обиратимуть претендентів із 201 документального, 86 міжнародних і 35 анімаційних фільмів.

Шортлист оголосять 16 грудня 2025 року, а остаточний список номінантів стане відомий 22 січня 2026 року.

Про що фільм «2000 метрів до Андріївки»

Стрічка є другою документальною роботою Мстислава Чернова — автора фільму «20 днів у Маріуполі», який приніс Україні перший в історії «Оскар».

У центрі сюжету — звільнення села Андріївка під Бахмутом силами Збройних Сил України, зокрема бійцями 3-ї окремої штурмової бригади.

Автори зосереджують увагу на українських військових, показуючи щоденну реальність окопної війни. Під час складного контрнаступу 2023 року журналісти крок за кроком слідують за штурмовиками, які просуваються вузькою лісосмугою, щоб відбити у ворога заміноване й окуповане село Андріївка.

Зйомки розпочалися у вересні 2023 року й тривали майже півтора року. Разом із Черновим над фільмом працювали продюсерки Мішель Майснер і Рейні Аронсон-Рат, які також отримали «Оскар» за «20 днів у Маріуполі». Монтаж виконала Майснер, а музику написав дворазовий лауреат «Греммі» Сем Слейтер — автор саундтреків до «Чорнобиля» та «Джокера».

Де дивитися «2000 метрів до Андріївки» онлайн

Стрічка вийде на кількох міжнародних платформах. Оскільки фільм створено у партнерстві Associated Press та FRONTLINE (PBS), основна телевізійна прем’єра відбудеться 25 листопада на американському телеканалі PBS.

У той самий день фільм з’явиться онлайн — на офіційному YouTube-каналі FRONTLINE PBS. Від вечора вівторка документалка, озвучена автором англійською мовою, буде доступна для глядачів у США або для користувачів із американською IP-адресою.

Старша віцепрезидентка та виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс наголосила, що фільм «є глибоким і чесним свідченням подій на полі бою» та підкреслила важливість документування війни очевидцями.

З 27 листопада українську версію стрічки можна буде переглянути на Київстар ТБ.

Нагороди

Фільм вже отримав багато позитивних відгуків і кілька престижних нагород. Прем’єрний показ відбувся на американському фестивалі Sundance, де стрічка здобула приз за найкращу режисуру.

Також «2000 метрів до Андріївки» став одним із переможців на Копенгагенському міжнародному фестивалі документального кіно CPH:DOX, де відбулася його європейська прем’єра.

Стрічка виграла у номінації «Найкращий міжнародний документальний фільм» на фестивалі DocAviv в Ізраїлі, має нагороду Audience Award на польському фестивалі Millennium Docs Against Gravity, а також була представлена на спеціальному показі у рамках «Дня України» на Каннському кінофестивалі та на фестивалі Hot Docs у Торонто.

Раніше ми розповідали, що на Оскар-2026 поїде ще один фільм, знятий в Україні.