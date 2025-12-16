Станом на сьогодні вже 16,6 мільйона українців подали заявки на отримання 1000 гривень в межах президентської програми “Зимова підтримка”. Водночас на одноразову виплату у розмірі 6500 гривень подано 340 тисяч заявок. Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, передає Преса України.

До якого числа можна подати заявку на “Зимову тисячу”

Заявки на отримання 1000 гривень в рамках програми “Зимова підтримка” можна подавати до 24 грудня 2025 року, повідомив міністр. Він зазначив, що на сьогоднішній день вже подано 16,6 мільйона заявок.

«Ми продовжуємо всі виплати, і українці мають можливість до кінця грудня отримати допомогу», — додав Денис Улютін. За словами міністра, ці кошти найчастіше витрачаються на сплату комунальних послуг. З 1 грудня уряд дозволив використовувати ці гроші також на придбання продуктів харчування, що розширює можливості для громадян.

Крайній строк подачі заявок на “зимові” 6500 гривень

Програма одноразових виплат у розмірі 6500 гривень, яка була запущена 21 листопада 2025 року для найбільш незахищених верств населення, вже привернула увагу багатьох українців. Станом на зараз подано 340 тисяч заявок на отримання цієї допомоги, що орієнтована здебільшого на сім’ї з дітьми.

Міністр також повідомив, що остання дата подачі заявок на цю виплату — 17 грудня 2025 року. Він запевнив, що фінансовий ресурс для виплат є, і загалом на ці цілі заплановано близько 4,4 мільярда гривень.

Плани на майбутнє

Денис Улютін також зазначив, що уряд спільно з Радою Європи працює над створенням нового соціального кодексу, в якому будуть враховані всі програми підтримки населення, зокрема “Зимова підтримка”.

Зараз залишилось менше двох тижнів, щоб встигнути подати заявку на отримання допомоги в рамках обох програм. Тому уряд закликає всіх громадян не зволікати з подачею документів.

Раніше ми розповідали, що коли прийдуть виплати «Нацкешбека» за жовтень 2025 та чому можуть бути затримки.