За останніми офіційними повідомленнями, гроші за програмою «Національний кешбек» за жовтень 2025 року заплановані до нарахування у другій декаді грудня. Про це повідомляє Преса України з посиланням на 7eminar.

Чому виплата може затриматися

Минулі місяці показали, що через велику кількість учасників програми та високі обсяги повернень, державі може знадобитися додатковий час на обробку даних. Також гроші нараховуються після завершення перевірки правильності покупок, щоб переконатися, що вони відповідають умовам програми.

На що звернути увагу, щоб отримати кешбек

Кешбек надходить на спеціальний рахунок, який був зареєстрований через портал «Дія». Якщо картка не була активована — кешбек не буде нарахований.

Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, складає до 3000 грн .

. Кешбек нараховується лише за покупки товарів українського виробництва, які офіційно беруть участь у програмі.

Що робити, якщо гроші не прийшли на початку другої декади грудня

Якщо нарахування кешбеку не відбулося в зазначений термін, можливі наступні причини:

Обробка даних ще не завершена через велику кількість операцій.

Картка не була активована або неправильно привʼязана.

Покупки не відповідали списку товарів, які беруть участь у програмі.

У такому випадку рекомендується перевірити статус виплат у застосунку «Дія» або звернутися до свого банку.

