Мережа АЗК WOG оголосила промоакцію, у межах якої розіграє 100 смартфонів iPhone 17 серед клієнтів, які заправляються якісним пальним WOG PRIDE та використовують мобільний застосунок. Це можливість поєднати щоденні поїздки з шансом отримати один із призів. За умовами, промоперіод триватиме з 15 грудня до 11 січня. Організатори також підкреслюють, що всі деталі та оновлення слід перевіряти на офіційних ресурсах компанії та в застосунку, повідомляє Преса України.

Як стати учасником акції

Щоб долучитися до розіграшу, потрібно виконати кілька простих кроків, які описані в анонсі. По-перше, учасникам необхідно придбати від 25 літрів пального з WOG PRIDE, тобто заправка має відповідати мінімальному обсягу.

По-друге, після заправки потрібно зайти в мобільний застосунок і натиснути кнопку «Хочу iPhone», щоб зафіксувати свою участь. Далі залишається стежити за перебігом акції та чекати результатів розіграшів. Важливо орієнтуватися саме на правила, опубліковані в офіційних каналах, оскільки технічні нюанси участі можуть залежати від роботи застосунку та програми лояльності.

Розіграші, як зазначено в повідомленні, відбуватимуться щопонеділка протягом усього періоду акції. Це означає, що переможців визначатимуть не один раз наприкінці, а регулярно, за підсумками кожного тижня.

Учасникам радять перевіряти сповіщення в застосунку та офіційні публікації, щоб не пропустити оголошення результатів і подальші інструкції. Також варто враховувати, що графік і умови можуть змінюватися залежно від організаційних рішень, тому джерелом остаточної інформації залишаються сайт WOG та мобільний застосунок.

