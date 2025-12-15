15 грудня 2025 року мережа EVA оновила добірку «товари дня» — це кілька позицій, які можна придбати онлайн зі знижками лише протягом однієї доби. Такий формат зручний тим, що одразу видно акційну ціну і можна швидко додати товар у кошик без пошуку по каталогу. Водночас у «товарах дня» зазвичай обмежена кількість позицій, тому популярні варіанти можуть швидко закінчуватися. Саме тому краще планувати покупку заздалегідь і не відкладати оформлення на пізній вечір, пише Преса Україїни.

«Товари дня» на 15.12.2025

У добірці на 15 грудня EVA зібрала чотири позиції з різних категорій: жіночу парфумовану воду, стійку фарбу для волосся, Омега-3 у капсулах та набір для догляду за волоссям.

Jimmy Choo Blossom, парфумована вода жіноча — категорія: парфумерія — знижка: -71% — ціна зі знижкою: 749 грн.

L’Oreal Paris Preference, стійка фарба для волосся, 174 мл — категорія: фарбування — знижка: -51% — ціна зі знижкою: 219 грн.

Carlson Labs Super Omega-3, 1200 мг, 100+30 капсул — категорія: добавки — знижка: -30% — ціна зі знижкою: 1099 грн.

Hair Trend I Adore You, набір (шампунь-скраб 250 мл + двофазний кондиціонер 200 мл) — категорія: догляд за волоссям — знижка: -50% — ціна зі знижкою: 149 грн.

Screenshot Screenshot

Як купити «товари дня» і не пропустити знижку

Щоб скористатися пропозицією, достатньо зайти в розділ «Товари дня» у день акції, відкрити картку товару і додати його до кошика. Далі варто одразу перевірити комплектацію, об’єм і кінцеву ціну, а також умови доставки та наявність, бо саме ці моменти найчастіше впливають на рішення. Якщо берете кілька позицій, переконайтеся, що вони входять саме до добірки «товарів дня», а не до іншої паралельної акції. Також краще не перевантажувати замовлення «в останню хвилину», адже популярні товари можуть закінчитися або змінити статус на «немає в наявності».

Варто нагадати, що подарункові набори в EVA за вигідною ціною до 31 грудня.