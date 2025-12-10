З 3 по 31 грудня 2025 року в мережі магазинів EVA стартує новорічна акція, в рамках якої покупці можуть придбати подарункові набори до 500 грн. Це чудова можливість знайти оригінальні та корисні подарунки для близьких і друзів, не перевищивши бюджет, пише Преса України.

Які подарункові набори доступні в акції?

У рамках акції EVA пропонує широкий асортимент подарункових наборів на будь-який смак. Усі вони включають популярні бренди косметики, парфумерії, товарів для догляду за тілом і волоссям, а також засобів для дому. Вартість кожного набору не перевищує 500 грн, що робить їх доступними для широкого кола покупців.

Серед наборів, які можна знайти в магазинах EVA:

Косметичні набори — шампуні, гелі для душу, креми та лосьйони.

— шампуні, гелі для душу, креми та лосьйони. Парфумерні набори — подарункові пакети з парфумами для жінок і чоловіків.

— подарункові пакети з парфумами для жінок і чоловіків. Набори для догляду за тілом та волоссям — олії, маски, сироватки.

— олії, маски, сироватки. Товари для дому — свічки, аромати для оселі, аксесуари для кухні.

Чому варто скористатися акцією?

Вигідні ціни — всі подарункові набори доступні за ціною до 500 грн, що робить їх ідеальними для подарунків на новорічні свята. Широкий вибір — в EVA ви знайдете набір на будь-який смак і для будь-якої нагоди. Подарунки підійдуть для жінок, чоловіків, а також для дітей. Гарна упаковка — кожен набір красиво упакований, що робить його готовим до дарування без додаткових зусиль.

Як скористатися акцією?

Придбати подарункові набори можна через інтернет-магазин EVA. Для отримання акційної знижки достатньо вибрати один або кілька наборів, які підходять за ціною (до 500 грн) і оформити покупку.

Кілька порад для покупців

Забезпечте себе подарунками заздалегідь — новорічні свята не за горами, і щоб уникнути спізнення, краще зробити покупки вже зараз.

— новорічні свята не за горами, і щоб уникнути спізнення, краще зробити покупки вже зараз. Не обмежуйтеся лише косметикою — EVA пропонує різноманітні набори, тому ви зможете знайти подарунок для кожного.

— EVA пропонує різноманітні набори, тому ви зможете знайти подарунок для кожного. Збережіть чек — при покупці в EVA, не забудьте зберегти чек для можливого обміну товару, якщо це буде необхідно.

Не пропустіть! Тільки до 31 грудня

Акція триває до 31 грудня 2025 року, тому не втрачайте шанс заощадити на покупках та придбати чудові подарунки до свят за вигідною ціною.

