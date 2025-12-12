Акція «Новорічні знижки» в АТБ з 10 грудня 2025 до 1 січня 2026: понад 1500 позицій зі знижками до -50%

АТБ запустив акцію «Новорічні знижки», яка діє з 10 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року і орієнтована на покупки до святкового столу та на щоденні потреби. У мережі заявляють понад 1500 позицій зі знижками до -50%. Додатково покупці можуть отримати -5% з карткою АТБ, що особливо відчутно при великих закупах перед Новим роком, повідомляє Преса України.

Важливо враховувати, що асортимент і ціни можуть відрізнятися залежно від міста, конкретного магазину та наявності товару на полиці. Тому варто звіряти акційні цінники безпосередньо в магазині й планувати покупки з запасом часу.

Що можна купити по акції

Ковбаса «Губернаторська» с/в (М’ясна лавка/Своя лінія) — 498,49 грн (було 587,49 грн)

— 498,49 грн (було 587,49 грн) Ковбаса Добров «Салямі італійська» в/к — 355,89 грн (було 593,89 грн)

— 355,89 грн (було 593,89 грн) Шинка Добров «Рулет курячий», 0,5 кг — 159,5 грн (було 228,5 грн)

— 159,5 грн (було 228,5 грн) Ковбаса «Лікарська» варена, 500 г (Добров) — 134,9 грн (було 199,9 грн)

— 134,9 грн (було 199,9 грн) Ковбаса «Шинко-рубана» варена, 500 г (Добров) — 169,9 грн (було 243,9 грн)

— 169,9 грн (було 243,9 грн) Салямі «Фует» сиров’ялена, 1 кг (Добров) — 529,89 грн (було 790,89 грн)

— 529,89 грн (було 790,89 грн) Салямі «Феліно» сиров’ялена, 1 кг (Добров) — 599,89 грн (було 863,95 грн)

— 599,89 грн (було 863,95 грн) Ковбаса «Ла Парма» сиров’ялена, 1 кг (Добров) — 449,89 грн (було 642,99 грн)

— 449,89 грн (було 642,99 грн) Ковбаса 0,55 кг «Молочна ДСТУ» (М’ясна лавка/Своя лінія) — 102,9 грн (було 171,6 грн)

— 102,9 грн (було 171,6 грн) Виріб м’ясомісткий 420 г «Гурман з сиром» (Ковбасний ряд/Розумний вибір) — 88,6 грн (було 104,4 грн)

— 88,6 грн (було 104,4 грн) Сир твердий Dziugas, 180 г (24 міс., 40%) — 164,9 грн (було 235,9 грн)

— 164,9 грн (було 235,9 грн) Сир кисломолочний «Біло» 5% — 33,9 грн (було 48,6 грн)

— 33,9 грн (було 48,6 грн) Крем-сир «Біло Original» 55%, 160 г — 58,9 грн (було 76,3 грн)

— 58,9 грн (було 76,3 грн) Йогурт «Лактонія» абрикос-маракуйя-чіа, 290 г (1,5%) — 27,2 грн (було 34,9 грн)

— 27,2 грн (було 34,9 грн) Йогурт «Галичина» персик-абрикос, 0,8 кг (2,2%) — 65,9 грн (було 80,3 грн)

— 65,9 грн (було 80,3 грн) Йогурт «Галичина» чорниця-злаки, 240 г (2,2%) — 32,4 грн (було 39,3 грн)

— 32,4 грн (було 39,3 грн) Йогурт «Галичина» вишня-злаки, 240 г (2,2%) — 32,4 грн (було 39,3 грн)

— 32,4 грн (було 39,3 грн) Маргарин «Розумний вибір» 72%, 250 г — 25,8 грн (було 34,9 грн)

— 25,8 грн (було 34,9 грн) Сметана «Щоденний збір» 15%, 400 г — 43,2 грн (було 50,9 грн)

— 43,2 грн (було 50,9 грн) Цукерки Nestle Lion (вагові) — 307,9 грн (було 515,75 грн)

— 307,9 грн (було 515,75 грн) Цукерки Oscar Le Grand Truff, 300 г — 155,9 грн (було 259,9 грн)

— 155,9 грн (було 259,9 грн) Шоколад Trapa молочний з мигдалем, 175 г — 113,9 грн (було 138,8 грн)

— 113,9 грн (було 138,8 грн) Шоколад «Світоч Авторський» екстрачорний, 85 г — 84,8 грн (було 96,9 грн)

— 84,8 грн (було 96,9 грн) Kinder Chocolate, 100 г — 79,9 грн (було 86,6 грн)

— 79,9 грн (було 86,6 грн) Kinder Surprise, 20 г (ліцензійна серія) — 57,9 грн (було 62,8 грн)

— 57,9 грн (було 62,8 грн) Карамель Roshen «Еклер» з шоколадною начинкою (вагова) — 175,89 грн (було 190,35 грн)

— 175,89 грн (було 190,35 грн) Фігурні вироби «Своя лінія», 60 г — 8,2 грн (було 12,2 грн)

— 8,2 грн (було 12,2 грн) Цукерки Alexis, 15 г (мікс смаків) — 9,9 грн (було 14,9 грн)

— 9,9 грн (було 14,9 грн) Нектар Hortex, 1 л (ананас/грейпфрут) — 52,9 грн (було 75,9 грн)

— 52,9 грн (було 75,9 грн) Сік Hortex, 1 л (мультивітамін/томат) — 53,5 грн (було 76,9 грн)

— 53,5 грн (було 76,9 грн) Сік Hortex Vitaminka, 1 л (яблуко-морква-полуниця) — 58,6 грн (було 75,6 грн)

— 58,6 грн (було 75,6 грн) Нектар Sandora, 0,5 л (банан-яблуко-полуниця) — 45,7 грн (було 51,9 грн)

— 45,7 грн (було 51,9 грн) Сік «Садочок», 0,95 л (персик-яблуко) — 61,5 грн (було 70,3 грн)

— 61,5 грн (було 70,3 грн) Сік Galicia, 200 мл (мультифрукт з м’якоттю) — 19,3 грн (було 21,9 грн)

— 19,3 грн (було 21,9 грн) Сік «Чудо-Чадо», 200 мл (яблуко-абрикос) — 15,6 грн (було 17,9 грн)

Це лише незначна частину продуктів по акції «Новорічні знижки». Решту товарів шукайте на сайті мережі АТБ чи безпосередньо в магазинах свого міста.

Як працює додаткова знижка -5% з карткою АТБ

Додаткова знижка -5% із карткою АТБ може стати помітним бонусом, особливо якщо ви робите великі закупи до свят. Зазвичай для застосування такого дисконту потрібно пред’явити картку або активувати її в застосунку до моменту розрахунку, щоб каса коректно врахувала знижку. Водночас у різних акціях можуть діяти власні правила сумування, тому інколи додатковий відсоток може застосовуватися не до всіх товарів у чеку. Щоб уникнути непорозумінь, доцільно звертати увагу на позначки біля цінників і підказки на касі, а також уточнювати деталі у персоналу магазину. Найкраща стратегія — заздалегідь перевірити, чи ваша картка активна і чи немає обмежень на окремі категорії, якщо вони зазначені в правилах.

Як отримати максимум від знижок і не купити зайвого

Під час великих акцій легко набрати зайвого, тому краще мати простий план і триматися його в магазині. Спершу визначте, які страви точно будуть на столі, і купуйте інгредієнти під них.

Також важливо продумати, як ви зберігатимете продукти, якщо купуєте багато м’яса чи молочного одразу. Окремо зверніть увагу на строки придатності, особливо у випадку йогуртів, сметани та нарізок. Нижче — один список, який можна буквально скопіювати в нотатки перед походом у магазин.

Що варто перевірити перед оплатою на касі

Щоб акційна покупка не розчарувала, важливо перед оплатою звірити ціну товару на полиці та в чеку, адже інколи позиції мають схожі назви або різні фасування. Якщо товарів багато, корисно швидко переглянути чек одразу біля каси, щоб у разі помилки звернутися до адміністратора на місці.

Пам’ятайте, що наявність акційних позицій може змінюватися протягом дня, тому деякі популярні товари можуть швидко закінчуватися.

