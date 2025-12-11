З 11 по 17 грудня 2025 року в мережі супермаркетів «Сільпо» триває акція «Цінотижики» — вигідні знижки на безліч товарів, які дозволяють значно заощадити під час покупки продукції для дому, продуктів харчування та інших необхідних товарів. Ця акція діє в усіх супермаркетах «Сільпо» по Україні та в онлайн‑магазині, що дозволяє зручно здійснювати покупки, не виходячи з дому, пише Преса України.

В рамках акції «Цінотижики» покупці можуть знайти знижки на популярні продукти, серед яких свіжі фрукти, овочі, бакалія, молочні продукти, кондитерські вироби, а також побутова хімія та інші необхідні товари. Знижки можуть сягати до 50% і навіть більше, тому це чудова можливість придбати все необхідне за вигідними цінами перед святами.

Продукти за вигідними цінами

Ось деякі з товарів, які можна придбати за акційними цінами в рамках акції «Цінотижики» в «Сільпо»:

Набір для дитячої творчості новорічний — 49.99 грн (було 119.00 грн, -58%)

— (було 119.00 грн, -58%) Ополіскувач Silan «Небесна свіжість» 1408 мл — 149.00 грн (було 244.00 грн, -39%)

— (було 244.00 грн, -39%) Мандарин Сатсума (100 г) — 5.00 грн (було 6.00 грн, -17%)

— (було 6.00 грн, -17%) Масло солодковершкове «Ситий двір» 82% 180 г — 79.99 грн (було 119.00 грн, -33%)

— (було 119.00 грн, -33%) Віскі Bushmills Original 1 л — 699.00 грн (було 1299.00 грн, -46%)

— (було 1299.00 грн, -46%) Каструля Linkfair 18 см — 499.00 грн (було 1199.00 грн, -58%)

— (було 1199.00 грн, -58%) Набір подарунковий Milka «Солодка казка» 182 г — 149.00 грн (було 249.00 грн, -40%)

— (було 249.00 грн, -40%) Авокадо Хасс стиглий — 39.99 грн (було 49.99 грн, -20%)

— (було 49.99 грн, -20%) Томат Azura Черрі сливка 250 г — 49.90 грн (було 94.90 грн, -47%)

— (було 94.90 грн, -47%) Сир кисломолочний «Біло Домашній» 5% 350 г — 54.99 грн (було 85.99 грн, -36%)

— (було 85.99 грн, -36%) Молоко «Ферма» 2.5% 900 г — 37.99 грн (було 68.49 грн, -45%)

— (було 68.49 грн, -45%) Ківі кошик — 79.90 грн (було 89.99 грн, -11%)

— (було 89.99 грн, -11%) Пиво Hoegaarden White 0.33 л — 45.99 грн (було 77.99 грн, -41%)

— (було 77.99 грн, -41%) Напій Alpro соєвий банановий 1 л — 99.00 грн (було 199.00 грн, -50%)

— (було 199.00 грн, -50%) Чипси Lay’s Max рифлені зі смаком лобстера 140 г — 49.99 грн (було 79.99 грн, -38%)

— (було 79.99 грн, -38%) Вино ігристе Mucho Mas rose 0.75 л — 249.00 грн (було 349.00 грн, -29%)

— (було 349.00 грн, -29%) Сир Polmlek Едам 43% 100 г — 29.90 грн (було 59.90 грн, -50%)

— (було 59.90 грн, -50%) Мило для рук Frosch Senses Алое вера 500 мл — 74.99 грн (було 189.00 грн, -60%)

— (було 189.00 грн, -60%) Рушники паперові «Сніжна панда Оптіма» 150 шт — 39.99 грн (було 64.99 грн, -38%)

— (було 64.99 грн, -38%) Блок туалетний Bref DeLuxe «Витончена магнолія» 50 г — 49.99 грн (було 99.00 грн, -50%)

— (було 99.00 грн, -50%) Майонез «Торчин Європейський» 520 г — 56.99 грн (було 87.99 грн, -35%)

— (було 87.99 грн, -35%) Морква свіжа «Морковка» 420 г — 36.90 грн (було 62.49 грн, -41%)

— (було 62.49 грн, -41%) Сметана «Яготинська» 20% 300 г — 46.99 грн (було 66.99 грн, -30%)

— (було 66.99 грн, -30%) Кеш’ю смажений 150 г — 99.00 грн (було 169.00 грн, -41%)

— (було 169.00 грн, -41%) Сік Galicia яблучний 1 л — 54.99 грн (було 87.99 грн, -38%)

— (було 87.99 грн, -38%) Вермішель швидкого приготування Reeva 60 г — 10.99 грн (було 16.59 грн, -34%)

— (було 16.59 грн, -34%) Шоколад молочний Milka 90 г — 54.99 грн (було 99.00 грн, -44%)

— (було 99.00 грн, -44%) Рис «Премія»® Басматі 1 кг — 89.99 грн (було 154.00 грн, -42%)

— (було 154.00 грн, -42%) Томати «Ніжин» мариновані 920 г — 79.99 грн (було 159.00 грн, -50%)

Як купити товар

Усі акційні товари можна придбати в магазинах «Сільпо», а також замовити через онлайн-магазин або мобільний додаток. В акції беруть участь не тільки популярні продукти харчування, а й побутова хімія, напої, солодощі та багато інших категорій товарів. Щоб не проґавити вигідні пропозиції, рекомендуємо регулярно перевіряти наявність акційних товарів у обраному магазині або на сайті. Акція триває тільки до 17 грудня, тому поспішайте скористатися вигідними знижками!

Порада: Якщо у вас є картка лояльності «Власний рахунок», ви також можете отримати додаткові бонуси і знижки на певні товари.

Не пропустіть чудову можливість заощадити на покупках і придбати все необхідне для дому та свят!

Варто нагадати, що в Аврорі до 14 грудня триває акція «Топчики тижня».