Close Menu
Актуально
Підписатися
Субота, 13 Грудня

Щотижневі знижки в Сільпо з 11 по 17 грудня: вигідні пропозиції на продукти харчування та побутові товари

З 11 по 17 грудня 2025 року в мережі супермаркетів «Сільпо» триває акція «Цінотижики».
Дяченко Олена  Интересное Коментарів немає3 хвилин читання
Щотижневі знижки в Сільпо з 11 по 17 грудня: вигідні пропозиції на продукти харчування та побутові товари
Щотижневі знижки в Сільпо з 11 по 17 грудня: вигідні пропозиції на продукти харчування та побутові товари

З 11 по 17 грудня 2025 року в мережі супермаркетів «Сільпо» триває акція «Цінотижики» — вигідні знижки на безліч товарів, які дозволяють значно заощадити під час покупки продукції для дому, продуктів харчування та інших необхідних товарів. Ця акція діє в усіх супермаркетах «Сільпо» по Україні та в онлайн‑магазині, що дозволяє зручно здійснювати покупки, не виходячи з дому, пише Преса України.

В рамках акції «Цінотижики» покупці можуть знайти знижки на популярні продукти, серед яких свіжі фрукти, овочі, бакалія, молочні продукти, кондитерські вироби, а також побутова хімія та інші необхідні товари. Знижки можуть сягати до 50% і навіть більше, тому це чудова можливість придбати все необхідне за вигідними цінами перед святами.

Продукти за вигідними цінами

Ось деякі з товарів, які можна придбати за акційними цінами в рамках акції «Цінотижики» в «Сільпо»:

  • Набір для дитячої творчості новорічний — 49.99 грн (було 119.00 грн, -58%)
  • Ополіскувач Silan «Небесна свіжість» 1408 мл — 149.00 грн (було 244.00 грн, -39%)
  • Мандарин Сатсума (100 г) — 5.00 грн (було 6.00 грн, -17%)
  • Масло солодковершкове «Ситий двір» 82% 180 г — 79.99 грн (було 119.00 грн, -33%)
  • Віскі Bushmills Original 1 л — 699.00 грн (було 1299.00 грн, -46%)
  • Каструля Linkfair 18 см — 499.00 грн (було 1199.00 грн, -58%)
  • Набір подарунковий Milka «Солодка казка» 182 г — 149.00 грн (було 249.00 грн, -40%)
  • Авокадо Хасс стиглий — 39.99 грн (було 49.99 грн, -20%)
  • Томат Azura Черрі сливка 250 г — 49.90 грн (було 94.90 грн, -47%)
  • Сир кисломолочний «Біло Домашній» 5% 350 г — 54.99 грн (було 85.99 грн, -36%)
  • Молоко «Ферма» 2.5% 900 г — 37.99 грн (було 68.49 грн, -45%)
  • Ківі кошик — 79.90 грн (було 89.99 грн, -11%)
  • Пиво Hoegaarden White 0.33 л — 45.99 грн (було 77.99 грн, -41%)
  • Напій Alpro соєвий банановий 1 л — 99.00 грн (було 199.00 грн, -50%)
  • Чипси Lay’s Max рифлені зі смаком лобстера 140 г — 49.99 грн (було 79.99 грн, -38%)
  • Вино ігристе Mucho Mas rose 0.75 л — 249.00 грн (було 349.00 грн, -29%)
  • Сир Polmlek Едам 43% 100 г — 29.90 грн (було 59.90 грн, -50%)
  • Мило для рук Frosch Senses Алое вера 500 мл — 74.99 грн (було 189.00 грн, -60%)
  • Рушники паперові «Сніжна панда Оптіма» 150 шт — 39.99 грн (було 64.99 грн, -38%)
  • Блок туалетний Bref DeLuxe «Витончена магнолія» 50 г — 49.99 грн (було 99.00 грн, -50%)
  • Майонез «Торчин Європейський» 520 г — 56.99 грн (було 87.99 грн, -35%)
  • Морква свіжа «Морковка» 420 г — 36.90 грн (було 62.49 грн, -41%)
  • Сметана «Яготинська» 20% 300 г — 46.99 грн (було 66.99 грн, -30%)
  • Кеш’ю смажений 150 г — 99.00 грн (було 169.00 грн, -41%)
  • Сік Galicia яблучний 1 л — 54.99 грн (було 87.99 грн, -38%)
  • Вермішель швидкого приготування Reeva 60 г — 10.99 грн (було 16.59 грн, -34%)
  • Шоколад молочний Milka 90 г — 54.99 грн (було 99.00 грн, -44%)
  • Рис «Премія»® Басматі 1 кг — 89.99 грн (було 154.00 грн, -42%)
  • Томати «Ніжин» мариновані 920 г — 79.99 грн (було 159.00 грн, -50%)

Як купити товар

Усі акційні товари можна придбати в магазинах «Сільпо», а також замовити через онлайн-магазин або мобільний додаток. В акції беруть участь не тільки популярні продукти харчування, а й побутова хімія, напої, солодощі та багато інших категорій товарів. Щоб не проґавити вигідні пропозиції, рекомендуємо регулярно перевіряти наявність акційних товарів у обраному магазині або на сайті. Акція триває тільки до 17 грудня, тому поспішайте скористатися вигідними знижками!

Порада: Якщо у вас є картка лояльності «Власний рахунок», ви також можете отримати додаткові бонуси і знижки на певні товари.

Не пропустіть чудову можливість заощадити на покупках і придбати все необхідне для дому та свят!

Варто нагадати, що в Аврорі до 14 грудня триває акція «Топчики тижня».

Post Views: 36
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.