16 грудня 2025 року у Львові відбудеться один із найбільш очікуваних зимових концертів – «Різдвяна Ніч» Павла Табакова. Співак, який став відомим завдяки перемогам у таких проєктах, як «Шанс» та «Голос країни», презентує особливу святкову програму, яка поєднає атмосферу різдвяних традицій, сучасне звучання та емоції, яких так не вистачає наприкінці року, повідомляє Преса України.

«Різдвяна Ніч»: яким буде концерт Павла Табакова

Концерт «Різдвяна Ніч» обіцяє стати справжнім святом, де сучасна українська музика зіллється з автентичними колядками. Павло Табаков представить авторські композиції, серед яких «Щасливе Різдво», «Мирне Різдво», а також ніжну «Колискову». Співак заспіває унікальні різдвяні попурі різними мовами, що підкреслить мультикультурність та теплу духовну атмосферу, яка робить Різдво особливим для кожного українця.

Особливу увагу буде приділено і хітам Павла Табакова, які вже стали улюбленими у публіки. Пісні «Тільки ти моя», «Любов жива» та «Така зима» прозвучать у новому оркестровому аранжуванні, що додасть святкового настрою.

Зимові свята, за словами артиста, — це час для затишку, спокою та позитивних емоцій. Тому він поставив собі за мету створити концерт, який стане для глядачів джерелом світла і внутрішнього тепла.

Які сюрпризи чекають на глядачів

Проте особливість цієї події не лише в чудовому репертуарі або святковій атмосфері. На сцену до Табакова приєднаються зіркові гості, які зроблять «Різдвяну Ніч» ще більш незабутньою. Серед них — легендарна вокальна формація «Піккардійська Терція», яка вже багато років є символом українського різдвяного вокалу. Спеціально для цього концерту також виступлять співачка Наталка Карпа та дівочий гурт «Мотанки», які додають традиційній музиці сучасного звучання.

Не менш цікавими будуть виступи вихованців Творчої школи Павла Табакова — молодих артистів, які впевнено завойовують українську сцену. Цей творчий склад зробить концерт справжнім різдвяним дійством, де зберуться одразу кілька поколінь українських артистів.

Інформація про квитки

Квитки на концерт «Різдвяна Ніч» Павла Табакова можна придбати на декількох онлайн-платформах:

Ціни на квитки варіюються залежно від категорії місць, але середній діапазон коливається від 300 до 1500 гривень. Квитки на найкращі місця можна знайти на зазначених платформах, а також на офіційних сторінках заходу.

Не пропустіть шанс стати частиною великої святкової події!

